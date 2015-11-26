За это высказались более 400 человек, стихийно собравшихся 19 мая во Владивостокском морском торговом порту

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Более 400 человек, стихийно собравшихся 19 мая во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) на территории 9 причала, призвали руководство FESCO переехать во Владивосток. Среди собравшихся были докеры порта, сотрудники Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и представители морских ветеранских организаций и профсоюзных ячеек, сообщает ИА PrimaMedia.

В настоящее время власти РФ уделяют огромное внимание развитию Дальнего Востока, столица которого не просто форпост страны в АТР, но и ключевой транспортный узел, на базе которого развивается транзитный потенциал РФ. Транспортная группа FESCO обеспечивает стабильной и высокооплачиваемой работой 4,9 тысяч человек, из которых 4 тысячи проживает в дальневосточном регионе. Основной бизнес FESCO также неразрывно связан с Дальним Востоком, а главные международные партнеры (Китай, Корея и Япония) сосредоточены в АТР.



Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Понимая это, а также желая повысить эффективность и улучшить управляемость компании, акционер Транспортной Группы обратился с предложением к членам Совета Директоров ТГ FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию.

Трудовой коллектив и все руководство владивостокских предприятий (ВМТП и ДВМП) поддержали данное решение. Нахождение руководства всей Группы FESCO в непосредственной близости к бизнесу и партнерам сулит не только произведенную выгоду, но и существенную экономию на содержании московского офиса, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет Владивостока и Приморского края. Последний аргумент – один из самых важных как для докеров порта и плавсостава Дальневосточного пароходства, так и для каждого приморца.



Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Во время встречи со стороны портовиков и моряков пароходства звучали тезисы и призывы:

"Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе?".

"Переезд руководства во Владивосток самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата и пусть свое 140летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке!"



Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Несмотря на очевидные преимущества этих предложений, реакция членов Совета Директоров FESCO, президента компании и московского офиса из нескольких сотен человек оказалась негативной. При этом все руководители, поддержавшие перенос головного офиса во Владивосток в одночасье стали "персонами non grata" и московский офис начал открытый конфликт с руководителями предприятий во Владивостоке.

Первой жертвой конфликта стал успешный руководитель филиала ПАО "ДВМП" во Владивостоке Владислав Ким. В начале апреля Совет директоров отстранил его от должности без объяснения причин, парализовав работу всего дальневосточного пароходства на 1,5 месяца.



Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Стоит отметить, что под началом Владислава Кима, назначенного в начале 2018 года, дальневосточное пароходство впервые за многие годы показало успешную финансовую динамику. До момента прихода нового руководителя предприятия из года в год приближалось к неминуемому банкротству. Но уже по итогам 2018 года рост доходов над плановыми показателями составил 157%, что стало рекордом в новейшей истории пароходства.

Сотрудники ВМТП и ДВМП, представители морских ветеранских организаций и профсоюзных ячеек, присутствующие на собрании в порту, призвали Совет директоров FESCO вернуть Владислава Кима на должность руководителя филиала Дальневосточного пароходства во Владивостоке, а также прислушаться к здравому смыслу и переехать в полном составе во Владивосток.



Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

По итогам собрания было принято единогласное решение направить соответствующее обращение от всех сотрудников ВМТП и ДВМП в адрес региональных властей Приморского края и полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. А также провести повторную протестную акцию уже на территории города с привлечением всего трехтысячного коллектива в случае, если руководство ТГ FESCO продолжит вести себя так же эгоистично по отношению к своим сотрудникам и интересам бизнеса.

Участники мероприятия собрали под данным обращением подписи 437 работников, присутствующих на собрании 19 мая. По словам собравшихся они также готовы при необходимости предоставить подписи от коллективов ВМТП и ДВМП общей численность более 3 тысяч человек.