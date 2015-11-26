Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

За это высказались более 400 человек, стихийно собравшихся 19 мая во Владивостокском морском торговом порту
Бизнес 17:30
Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Более 400 человек, стихийно собравшихся 19 мая во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) на территории 9 причала, призвали руководство FESCO переехать во Владивосток. Среди собравшихся были докеры порта, сотрудники Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и представители морских ветеранских организаций и профсоюзных ячеек, сообщает ИА PrimaMedia.

В настоящее время власти РФ уделяют огромное внимание развитию Дальнего Востока, столица которого не просто форпост страны в АТР, но и ключевой транспортный узел, на базе которого развивается транзитный потенциал РФ. Транспортная группа FESCO обеспечивает стабильной и высокооплачиваемой работой 4,9 тысяч человек, из которых 4 тысячи проживает в дальневосточном регионе. Основной бизнес FESCO также неразрывно связан с Дальним Востоком, а главные международные партнеры (Китай, Корея и Япония) сосредоточены в АТР.

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Понимая это, а также желая повысить эффективность и улучшить управляемость компании, акционер Транспортной Группы обратился с предложением к членам Совета Директоров ТГ FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию.

Трудовой коллектив и все руководство владивостокских предприятий (ВМТП и ДВМП) поддержали данное решение. Нахождение руководства всей Группы FESCO в непосредственной близости к бизнесу и партнерам сулит не только произведенную выгоду, но и существенную экономию на содержании московского офиса, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет Владивостока и Приморского края. Последний аргумент – один из самых важных как для докеров порта и плавсостава Дальневосточного пароходства, так и для каждого приморца.

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Во время встречи со стороны портовиков и моряков пароходства звучали тезисы и призывы:

"Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе?".

"Переезд руководства во Владивосток самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата и пусть свое 140летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке!"

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Несмотря на очевидные преимущества этих предложений, реакция членов Совета Директоров FESCO, президента компании и московского офиса из нескольких сотен человек оказалась негативной. При этом все руководители, поддержавшие перенос головного офиса во Владивосток в одночасье стали "персонами non grata" и московский офис начал открытый конфликт с руководителями предприятий во Владивостоке.

Первой жертвой конфликта стал успешный руководитель филиала ПАО "ДВМП" во Владивостоке Владислав Ким. В начале апреля Совет директоров отстранил его от должности без объяснения причин, парализовав работу всего дальневосточного пароходства на 1,5 месяца.

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Стоит отметить, что под началом Владислава Кима, назначенного в начале 2018 года, дальневосточное пароходство впервые за многие годы показало успешную финансовую динамику. До момента прихода нового руководителя предприятия из года в год приближалось к неминуемому банкротству. Но уже по итогам 2018 года рост доходов над плановыми показателями составил 157%, что стало рекордом в новейшей истории пароходства.

Сотрудники ВМТП и ДВМП, представители морских ветеранских организаций и профсоюзных ячеек, присутствующие на собрании в порту, призвали Совет директоров FESCO вернуть Владислава Кима на должность руководителя филиала Дальневосточного пароходства во Владивостоке, а также прислушаться к здравому смыслу и переехать в полном составе во Владивосток.

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

По итогам собрания было принято единогласное решение направить соответствующее обращение от всех сотрудников ВМТП и ДВМП в адрес региональных властей Приморского края и полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. А также провести повторную протестную акцию уже на территории города с привлечением всего трехтысячного коллектива в случае, если руководство ТГ FESCO продолжит вести себя так же эгоистично по отношению к своим сотрудникам и интересам бизнеса.

Участники мероприятия собрали под данным обращением подписи 437 работников, присутствующих на собрании 19 мая. По словам собравшихся они также готовы при необходимости предоставить подписи от коллективов ВМТП и ДВМП общей численность более 3 тысяч человек.

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток

Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

забастовка
Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток
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