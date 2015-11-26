Великолепного Павла Васильева вспомнили на ЛиТР-2019

"Васильевские чтения" прошли в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России"
Общество 17:36
Студенты театрального факультета Дальневосточного государственного института искусств читали стихи Васильева. Фото: Кочеткова Эльвира, специально для ИА PrimaMedia

Чтения, посвященные 110-летию выдающегося русского и евразийского поэта XX века Павла Васильева, состоялись в библиотеке Приморского краевого отделения Русского географического общества в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019, который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. О жизни и творчестве одного из самых ярких русских поэтов, первое публичное выступление которого прошло во Владивостоке, рассказала прилетевшая из Павлодара (Казахстан) директор дома-музея Павла Васильева Закия Мерц.

Еще в прошлом году по приглашению литературной студии РГО-ОИАК "Паруса" Закия Мерц посетила Владивосток – город, где состоялась первая публикация юного тогда поэта, откуда он, полный молодой творческой энергии, отправился покорять московскую литературную тусовку.

Директор дома-музея Павла Васильева Закия Мерц

Директор дома-музея Павла Васильева Закия Мерц. Фото: Кочеткова Эльвира, специально для ИА PrimaMedia

На экране, кадр за кадром, жизнерадостный вихрастый мальчишка взрослеет не по годам. Уходит улыбка, суровеет лицо. Звучат песни на стихи поэта и о поэте. Особо Романс лиричен "Весны возвращаются". Стихотворение "Снегири взлетают красногрудо…" уже полно тревоги.

Поэт Владимир Тыцких заметил, перед нами редчайший случай, когда творчество поэта становится вдохновляющим для людей самых разных профессий: поэтов, музыкантов, художников, литературных критиков и простых читателей. По словам Закии Мерц, при разном отношении к Павлу Васильеву никто не остается к нему равнодушным.

ПОэт Владимир Тыцких

ПОэт Владимир Тыцких. Фото: Кочеткова Эльвира, специально для ИА PrimaMedia

Вот и приморцы сложили стихи, написали песни, прозвучавшие в библиотеке Русского географического общества. Свои стихи о поэте читал Владимир Тыцких, песни исполнял Александр Бурнаевский.

Песни на стихи Васильева поет Александр Бурнаевский

Песни на стихи Васильева поет Александр Бурнаевский. Фото: Кочеткова Эльвира, специально для ИА PrimaMedia

Студенты театрального факультета Дальневосточного государственного института искусств подготовили художественное чтение стихов, которые сами выбрали в сборниках.

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Хочется верить, что Павел Васильев войдет не только в сердца новых поколений россиян – войдет в учебники литературы. А в городе Владивостоке появятся когда-нибудь памятник, а также библиотека и улица имени Павла Васильева.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

писатели, поэты фестиваль литература Администрация Приморского края Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ)

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