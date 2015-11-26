Первый в этом году: точный прогноз по мощнейшему ливню для Владивостоку

По информации метеорологов, городу стоит готовиться к серьезным последствиям

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке в предстоящие сутки так же ожидается серьезное ухудшение погодных условий, будет облачно ожидается дождь, ночью и утром сильный ливневого характера, местами туман, днем интенсивность дождя упадет с дальнейшим его прекращением. Температурный фон в ночное время +9 +12, днем +11 +14.

Ветер будет южных направлений сильный 15-25 м/c до штормового.