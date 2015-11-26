Первый в этом году: точный прогноз по мощнейшему ливню для Владивостоку

По информации метеорологов, городу стоит готовиться к серьезным последствиям
Это интересно 04:42
Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке в предстоящие сутки так же ожидается серьезное ухудшение погодных условий, будет облачно ожидается дождь, ночью и утром сильный ливневого характера, местами туман, днем интенсивность дождя упадет с дальнейшим его прекращением. Температурный фон в ночное время +9 +12, днем +11 +14.
Ветер будет южных направлений сильный 15-25 м/c до штормового.

дождь, ливень

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за циклона

19 мая, 11:17

Ливни, которые обрушатся на Приморье, могут вызвать наводнения

17 мая, 17:43

Борис Кубай уточнил прогноз по мощному циклону, надвигающемуся на Приморье

16 мая, 10:00
Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia