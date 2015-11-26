Победа над "Факелом" позволит "Лучу" сохранить место в ФНЛ

Игра во Владивостоке закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля (ФОТО)
Спорт 20:52
Футбольный матч. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia

Матч с "Факелом" для обоих клубов был больше, чем игра за 6 очков. Это была игра за право остаться в ФНЛ. До конца турнира осталось провести всего два тура, и победа практически гарантировала "Лучу" прописку в Лиге на следующий сезон, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФК "Луч".

В отсутствие двух ключевых игроков — Сергея Пономаренко и Давида Дзахова, главный тренер выставил весь оптимальный состав. Игра шла вязкой, почти без шансов отличиться у соперников. Защита действовала надежно, но порой в единоборствах игроки усердствовали чуть больше, чем требовалось. Так на 26-ой минуте Проич прихватил руками игрока "Луча", а поскольку дело было в штрафной, арбитр матча Лаша Верулидзе без сомнения указал на "точку". Руслан Гордиенко переиграть в дуэли Лантратова не смог. Еще раз Лантратов в отчаянном прыжке спас после удара в упор Иван Хлебородова головой. Концовку тайма "Луч" провел в атаках, но защита воронежцев и вратарь ворота в неприкосновенности сохранили.

Турнирный расклад вынуждал гостей играть агрессивнее. Но второй "живее" начали хозяева. Илья Визнович едва не застал врасплох Лантратова, в попытке закинуть мяч под перекладину, но и здесь голкипер был безупречен. Илья , впрочем, не расстроился, вскоре полузащитник еще раз накрутил своих оппонентов, но в этот раз за "Факел" сыграла перекладина. "Факел" не тушевался: Молодцов бил головой после дальнего заброса своего защитника, но Котляров до мяча добрался.

И все же "Луч" забил! Вышедший на замену Никита Белунов первым же касанием обработал мяч, а затем пробил — Лантратов мяч отразил, но Илья Визнович добил его в ворота — 1:0. Раздосадованный Лебеденко получил за споры вторую желтую карточку. Оставшиеся минуты матча "Луч" провел надежно и, одержав важную победу со счетом 1:0, практически сохранил место в ФНЛ.

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