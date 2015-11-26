Названы самые популярные в России бюджетные автомобили

В пятерку лидеров попали две российские модели
Общество 08:50

Бюджетные автомобили пользуются высоким спросом на авторынке благодаря доступности и практичности. Рейтинг лучших автомобилей-бюджетников был составлен экспертами CarsWeek.

Лидером рейтинга названа Renault Logan, очень популярная среди таксистов. Ее можно приобрести за 569 тысяч рублей в четырех комплектациях с двигателями разной мощности.

На втором месте — LADA Vesta. Ее реализуют в шести вариантах: от седана до кросс-универсала с "внедорожным" клиренсом за 595 тысяч рублей.

Третье место досталось внедорожнику LADA 4x4. Долгую жизнь этой модели обеспечивают ее надежность и доступная цена (от 519 тысяч).

В пятерку лидеров-бюджетников попали утилитарный кроссовер Renault Duster (от 714 тысяч рублей) и вместительный лифтбек Skoda Rapid (от 660 тысяч), сообщают об итогах рейтинга "Автоновости дня".

Егор Тараруев

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