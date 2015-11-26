Стали известны подробности серьезного ДТП с автобусом, где пострадали семь человек

В результате аварии травмы получил водитель автобуса и 6 пассажиров

За ДТП в Приморье водителя автобуса привлекли к административной ответственности. Фото: Пресс-служба ГИБДД МОМВД России "Партизанский"

Стали известны подробности серьезного ДТП с пассажирским автобусом, где пострадали семь человек. Авария произошла на 121 километре автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Установлено, что 42-летний водитель автобуса не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет и опрокинулся на правый борт.

В результате аварии травмы получил водитель автобуса и 6 пассажиров: двое жителей Владивостока, 1 — Находки, трое проживают в Лазовском районе. Пострадавшие госпитализированы.

Стаж вождения водителя пассажирского автобуса 24 года. В отношении него возбуждено административное производство по трем статьям КоАП.