Полиция раскрыла подробности резонансного ДТП с сыном депутата в Приморье

По информации МВД, водитель был пьян, вел себя агрессивно и даже ударил инспектора дорожно-патрульной службы

ДТП. Фото: ГИБДД

Полиция начала проверку по факту ДТП с участием пьяного водителя, которым оказался сын депутата Думы города Артема. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого управления МВД, водитель был пьян, вел себя агрессивно, нецензурно ругался и даже ударил инспектора дорожно-патрульной службы.

Напомним, что ДТП произошло в районе дома №42 на улице Фрунзе. 28-летний водитель за рулем Toyota Crown, двигаясь в направлении поселка Угловое, не справился с управлением, съехал на тротуар, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Стаж вождения водителя "Тойоты" составляет 11 лет. На момент ДТП водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.

В отношении виновника ДТП составили административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". По факту применение насилия в отношении представителя власти передан в следственный комитет для принятия процессуального решения.