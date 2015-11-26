Юная спортсменка из Приморья во второй раз стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Алина Рассамахина установила мировой рекорд выжав штангу весом 70 кг на Чемпионате Мира в Токио

Алина Рассамахина с тренером. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Девочка из "Центра содействия семейного устройства села Сержантово" Алина Рассамахина во второй раз стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу, установив мировой рекорд в Токио, сообщает ИА PrimaMedia.

Алина занимается пять лет в Спортивной Школе "Вертикаль" города Дальнегорска под руководством тренера Владимира Лапынина. Первый раз Алина завоевала звание чемпионки мира в 2017 году на Чемпионате мира по пауэрлифтингу (троеборью классическому) в Минске установив пять рекордов Европы и три мировых рекорда.



Алина Рассамахина установила мировой рекорд выжав штангу весом 70 кг на Чемпионате Мира в Токио. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

В этот раз на проходящем в Токио Чемпионате Мира по жиму лежа Алина уверено обошла всех своих основных соперниц, во второй попытке установила мировой рекорд выжав штангу весом 70 кг и стала Чемпионкой в весовой категории до 47 кг среди девушек до 18 лет.

Через две недели Алине предстоит принять участие в Чемпионате Мира по классическому троеборью который пройдет в городе Хельсинборге (Швеция) с 3 по 15 июня.