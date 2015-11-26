Россияне рассказали о причинах своей аллергии

По мнению большинства, виной всему плохая экология

Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос ВЦИОМ.

Среди других причин были названы плохое качество продуктов (42%), наследственная предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%), пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование.

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%). Аллергическую реакцию на лекарства указали 25% респондентов, на пыль и на какие-либо продукты питания — 22%, на домашних животных — 12%.

Егор Тараруев