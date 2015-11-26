Во Владивостоке за дачу взятки осудили студента

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно
Общество 13:47
Во Владивостоке за дачу взятки осудили студента. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

За дачу взятки преподавателю Дальрыбвтуза во Владивостоке осужден студент из Сахалинской области. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ленинским районном суде Владивостока Приморского края установлено, что в апреле 2018 года виновный для успешного перевода на третий курс предложил одному из преподавателей Дальрыбвтуза проставить ему в зачетной книжке оценки по экзаменам и зачетам без их фактической сдачи. По достигнутой договоренности 42 тысячи рублей он перечислил на банковскую карту педагога.

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