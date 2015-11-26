Йога смеха стала частью субботней зарядки владивостокцев

Участники "Прогулки с врачом" поддержали акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией (ФОТО)

Зарядка на "Прогулке с врачом". Фото: ИА PrimaMedia

Йога смеха вошла в программу еженедельной акции "Прогулка с врачом", которая проводится во Владивостоке в любую погоду с наступлением тепла. Сообщает ИА PrimaMedia. В минувшую субботу, 18 мая, на Набережной Цесаревича туман и морось не помешали владивостокцам поддержать ежегодную акцию в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией.

Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) провели для горожан уже привычную зарядку, а также поделились с ними позитивом с помощью йоги смеха. Большая часть регулярных участников "прогулок с врачом" – это бодрые дамы пенсионного возраста, но они, не стесняясь, смеются во весь голос вместе с тренером, избавляясь от накопленного стресса. Это важный момент: ведь стресс, по мнению врачей, является одной из причин артериальной гипертонии.

О том, что с 17 мая проводится комплекс мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, корреспонденту рассказала заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей Приморского краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ "ВКДЦ" Татьяна Минеева:

— В мире насчитывается более 1,5 миллиардов людей, страдающих артериальной гипертонией, и почти половина из них не подозревает о своём недуге. В России, по ориентировочным подсчетам, 40 миллионов человек страдает от гипертонии, это почти 1/3 взрослого населения. Поэтому во многих странах мира, у нас в том числе, с 2006 года проводится ежегодная акция, которая имеет девиз: "Знай цифры своего артериального давления!" Хотя бы раз в году каждый человек должен измерять своё давление, чтобы предупредить болезнь.

Артериальная гипертония является одной из наиболее частых причин инфарктов, инсультов и потери зрения. Хоть эти болезни и принято относить к пенсионному возрасту, но стрессы, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, "омолаживают" их.

— Повышенные цифры давления встречаются и в подростковом, и в детском возрасте, — сообщает Татьяна Минеева. — Недавно мы проводили мастер-класс "Как измерять артериальное давление" в одной из школ голода. Неожиданным стало то, что у некоторых учеников обнаружилось повышенное давление — 140 на 90, у одного мальчика — 150 на 90. Я могу связать этот фактор с психоэмоциональным напряжением. Но, тем не менее, это уже надо контролировать.

Такие профилактические мероприятия, как "Прогулка с врачом", улучшают здоровье, способствуют увеличению продолжительности жизни приморцев. Татьяна Минеева делится:

— За семь лет нашей деятельности еще не было субботы, чтобы никто не пришел. Люди хотят поддерживать здоровый образ жизни. Даже в проливной дождь мы берем зонтики, делаем зарядку под навесом.

Заканчивается прогулка полезной для здоровья скандинавской ходьбой. Для новичков у тренера всегда есть несколько запасных пар лыжных палок. После неё любой желающий может проконсультироваться с врачом по здоровому образу жизни.

— Мы приходим на набережную каждую субботу с тех пор, как купили лыжные палки, — поделились Раиса Григорьевна и Клавдия Михайловна, частые гости "Прогулки с врачом". — Это на целый день заряжает хорошим и позитивным настроением. Плохая погода для нас не помеха.

В одну из ближайших суббот специалисты ВКДЦ планируют провести встречу для студентов ДВФУ.

Отметим, что первая "Прогулка с врачом" состоялась во Владивостоке в 2012 году. Организаторы уверены: двигательная активность — это залог здоровья, возможность противостоять стрессам и зарядиться энергией.

"Прогулка с врачом" на набережной Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia "Прогулка с врачом" на набережной Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia "Прогулка с врачом" на набережной Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia "Прогулка с врачом" на набережной Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia"Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.