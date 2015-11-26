Как опыт странствий влияет на творческий замысел, рассказали на ЛиТР-2019

Участники фестиваля узнали о жанре травелог и взаимосвязи литературы и путешествий

Лекция "Путешествие и литература: опыт странствий". Фото: ИА PrimaMedia

Прозаик Валерий Айрапетян, шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель и главный редактор издательства "Лимбус-Пресс" Павел Крусанов в рамках фестиваля "Литература Тихоокенской России" (6+) провели лекции, посвященные литературе и путешествиям. Литературные деятели рассказали, как написать книгу в стиле травелог и как опыт странствий влияет на формирование творческого замысла литератора, сообщает ИА PrimaMedia.

На лекции "Путешествия: перекрестки и дороги" прозаик Валерий Айрапетян рассказал об автобиографической книге "Пересечение". Книга отображает путешествие автора по жизни: переезд из Баку в Армению, работа в приемном покое на скорой и другие истории из жизненного опыта писателя.

— У каждого из нас жизнь очень сложная вещь, и мы помещены в эту жизнь не для легкой прогулки. Жизнь прожить — не поле перейти. И столкновение с реальностью рождает много болевых эффектов. И преодолеть эти эффекты можно только посмотрев им в глаза, только тогда человек растет и развивается, — отметил Валерий Айрапетян.

Валерий Айрапетян. Фото: ИА PrimaMedia Лекция "Путешествия: перекрестки и дороги". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф, книжный обозреватель Михаил Визель провел лекцию "Травелог – заинтересуй читателя". Популярность художественного травелога возрастает. В западных литературах он уже завоевал устойчивое место.

— Травелог – это не новомодное слово, наравне со словами "блог" или "влог". Травелогия – это древнейший жанр в литературе. С каждым годом писатели, издатели, литературные критики и простые читатели всё больше всматриваются в этот жанр литературы. Превращение путевых записок в книгу — это вопрос большой и малой формы; в первую очередь – это вопрос выстраивания сквозного сюжета и его правильной разработки. Серия картинок с остроумными подписями может выстроиться в превосходный графический роман, и пространный дневник поездки в какой-нибудь экзотический уголок мира может оказаться совершенно неинтересным, — рассказал Михаил Визель.

Михаил Визель. Фото: ИА PrimaMedia Лекция "Травелог – заинтересуй читателя". Фото: ИА PrimaMedia Михаил Визель. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Лекцию "Путешествие и литература: опыт странствий" провел главный редактор издательства "Лимбус-Пресс" Павел Крусанов. Писатель в интерактивном формате порассуждал со зрителем о том, как опыт странствий влияет на формирование творческого замысла литератора.

— Литература и путешествия – это не оппозиция, а совсем наоборот. Путешествия – это родовой признак литературы, потому что литература прорастала из путешествий. Если прародителем литературы считать народный эпос и сказки, то можно проследить, что эта литература напрямую связана с путешествиями. Взять сказку "Колобок" — это абсолютное путешествие. Печально закончившееся путешествие, — подчеркнул Павел Крусанов.



Павел Крусанов. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.