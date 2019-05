Кровь, пот и пиксели по-дальневосточному: история успеха студии видеоигр Game Forest

От встреч в кафе на морвокзале с одним коктейлем на всех до офисов по всей стране и множества наград (ИГРА)

Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

"Отличная книга про геймдев (создание видеоигр – прим. ред), почитай!" — посоветовали нам в Game Forest буквально в первые минуты в офисе. Издание "Кровь, пот и пиксели" (12+) Джейсона Шрейера есть там у многих. Почему? Да потому что это про них — про создателей игр, в которые "залипают" миллионы людей по всему миру. И это не голословное заявление — у компании Game Forest есть все шансы войти во второе издание этой книги, если ее вдруг надумают написать, ведь массовая популярность компании не за горами. А пока только "Ходят слухи, что Gummy Drop! — это они...", "Поговаривают, что они имеют отношение к “7 Wonders”, "А ты слышал, что они с Дальнего Востока? Вроде в Хабаровске и во Владивостоке офисы есть...". ИА PrimaMedia поговорило с основателями и сотрудниками компании и постаралось развеять эту атмосферу таинственности.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

Многие знают Game Forest как компанию, которая создает игры. Топовым проектом является Gummy Drop! (3+) — игра с более чем 50 млн скачиваний по всему миру. Но не все знают (а некоторые попросту не верят), что студия не только начинала свой путь с Дальнего Востока, но и продолжает "базироваться" здесь, и буквально в этом году к головному офису во Владивостоке добавился офис в Хабаровске.

Если считать глобально, то студии уже более 15 лет, создано более 40 проектов. Начиналось все с команды Elemental Games, где родились такие игры, как “Космические Рейнджеры” (7+) и “Космические Рейнджеры 2” (7+) — "Лучшие российские игры" 2002 и 2004 года. В 2004 же году Илья Плюснин встал у истоков компании Hot Lava Games — прародителя Game Forest, которая выпустила на рынок серии игр 7 Wonders (3+), Samantha Swift (3+) и Midnight Mysteries (7+).



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

— Для меня Game Forest началась с очень интересного, но сильно математического для целевой аудитории проекта — игры “Вирус”, которую не приняли несколько ведущих издателей мобильных игр, — вспоминает Илья Плюснин. — Они сказали, что игра с таким названием, да и посылом не может стать популярной, никто ее себе попросту не скачает. Это конец 2004 года, тогда мы свернули практически завершенный проект, который мне, к слову, очень нравился, но нужно было избавиться от вирусов и двигаться дальше.

А второй момент создания компании — это продуктивные, многочасовые сборы основной рабочей группы в кафе на морвокзале с одним безалкогольным фруктовым коктейлем на всех. По-прежнему помню его вкус и название — "Персиковый Бамбл". Тогда еще не было лофтов или кафетериев, типа "Старбакс", где ты можешь сидеть и работать сколько угодно, и никто косо не посмотрит. С багажом идей, но ограниченные в средствах — мы не могли позволить себе офис и даже заказать по коктейлю для каждого. Так и работали, распивая один "Персиковый Бамбл" на всех, а когда нам уже намекали, что сидеть с одним несчастным стаканом уже не серьезно, мы заказывали второй!



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

У студии есть целый список наград, присужденных разными сайтами. Большинство игр Game Forest на игровых порталах стоят в разделе "Рекомендуемые" и отмечены высокими оценками. Но как говорят в самой Game Forest, самое главное — это обратная связь, которую они получают от пользователей — люди ждут и просят новых игровых событий, уровней, локаций. А о самой популярности игр говорит за себя количество скачиваний. Можно с уверенностью сказать, что народная любовь у Game Forest уже есть, но хотелось бы больше специалистов: художников, аниматоров, программистов, game-дизайнеров.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

У компании много существующих проектов, но, в то же время, здесь открыты для новых идей, и каждый сотрудник может стать продюсером собственной игры — крылья никто не подрежет, наоборот — помогут воплотить идею в жизнь. Так, например, в беседе с PrimaMedia художник Game Forest Антон Зарубин поделился своими планами на будущее.

— Хочу стать продюсером своей игры. Пока идей нет, но понимаю, что нужно что-то свое создавать. Может быть как раз здесь я и уйду больше в мультипликацию. Главное, что в GF я знаю, что если будет желание и хорошая идея, то мне дадут ее воплотить в жизнь, помогут. Здесь каждый может озвучить свою мечту, она будет услышана, есть почва и база для реализации.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

Антон работает во владивостокском офисе компании с 2014 года. А раньше служил в МЧС, потом в таможне, анимацией и мультипликацией занимался как хобби. Собственно и побеседовать с Антоном нам посоветовали именно из-за того, что он показательный пример — самобытному таланту дадут развитие в GF. Здесь считают, что отсутствие академического образования по специальности или опыта работы не мешают быть профессионалом своего дела. Главное, иметь талант, желание развиваться и перенимать опыт у коллег. Из интервью с Антоном, Ильей, да и другими сотрудниками GF становится понятно, что творчество у них "в крови" в любом его проявлении и игры — это лишь часть созидательных возможностей каждого.

На данный момент в компании работают более 100 человек, большая часть из которых на постоянной основе в головном офисе во Владивостоке. В Хабаровске находится филиал компании. Ещё один — в Калининграде, и в ближайшее время планируется открыть два новых офиса разработки в России.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

Ключевой партнёр GF— издатель Big Fish Games Inc., специализирующийся на создании мобильных игр и имеющий в составе рабочей группы людей, создававших такие игры, как Heroes of Might and Magic (3+), Full Throttle (3+) и другие. Game Forest работает с ними в тесной коллаборации. Так, например, Джон Ньюкамер из команды, работавшей над Mortal Kombat (18+) и вовсе полностью перешел в штат Game Forest.

Знаменитых коллег, причем не каких-то мифических, а находящихся по соседству, легко можно встретить за чае-кофепитием в офисе. Здесь неформальная обстановка — все друг с другом "на ты", но с неизменным уважением. Свободный стиль в одежде и офисы, больше похожие на модные лофты, — все это про GF. А начиналась компания когда-то со встреч рабочей группы в кафе… Сейчас об этом говорят как о какой-то легенде компании, байке.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

— Мне кажется, что GF это хорошая, успешная компания без каких либо видимых проблем или недостатков. Вообще я очень воодушевлен и восхищен тем, как здесь работают, — рассказал один из самых известных гейм-дизайнеров России Дмитрий Гусаров, который также является основателем Elemental Games, которые и выпустили хитовые "Космические рейнджеры".

Собственно, с них и начинался звездный путь основателя GF Ильи Плюснина — он работал заместителем Дмитрия, когда создавался проект "7 Wonders". Теперь уже Дмитрий работает в калининградском офисе GF. Как он сам признается, хочет реализовать свои идеи с помощью мощной базы и ресурсов компании.

— Несмотря на то, что я никогда не был поклонником и экспертом в мобильных играх, не признать успех, масштаб и качество проектов GF нельзя. Вся разработка ведется на базе собственного движка, который растет и развивается вместе с компанией. Все необходимые обновления, новые дополнительные функции и возможности реализуются внутри компании в той форме и в те сроки, которые требуются, без необходимости дожидаться разработчиков популярных нынче движков.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

Сегодня ключевой проект компании — это Gummy Drop! (3+) ("Конфетки!" — в русскоязычном AppStore и Google Play). На подходе несколько масштабных проектов, призванных встать на олимп с Gummy Drop! и даже перегнать его показатели. При этом потенциал компании позволяет разрабатывать еще одну-две полновесных игры. И, как уже писали выше — есть идея для проекта — welcome. Так, филиал GF в Хабаровске практически сразу за несколько дней, в качестве пробы пера, выдал готовую игру на животрепещущую тему — долгострои. И ее реализовали специально к выпуску этой статьи, чтобы каждый читатель PrimaMedia мог лично познакомиться с компанией, доказывающей, что на Дальнем Востоке есть геймдев, возможность для самореализации и развития на мировом уровне.



Офис студии видеоигр Game Forest. Фото: предоставлено компанией Game Forest

— Мне нравится атмосфера Дальнего Востока, нравится море, природа, нравится, что можно отдыхать и вдохновляться лесом, морскими прогулками. Но главное здесь — люди. И я искренне не понимаю этого поиска "лучшей жизни" где-то, когда ты можешь сам ее создать. Тем более сейчас, когда видно, что Россия "смотрит" на Дальний Восток, — объяснил позицию директор Game Forest Илья Плюснин. — На примере GF хочется показать, что топовую, известную, крупную ИТ-компанию можно создать и в регионе. Мы ищем таких же единомышленников, которые хотят развиваться именно здесь, на Дальнем Востоке. Причем это не только наши земляки — мы помогаем с переездом специалистам со всей России и даже конкурентноспособны как работодатели на международном уровне. В офисах мы стараемся создать максимально комфортную обстановку и каждому специалисту можем гарантировать профессиональный и карьерный рост, поддержку идей, проектов.

На сегодняшний день Game Forest — это компания с богатым прошлым и очень перспективным будущим, в амбициозные планы которой входит попадание в топ-5 мировых рейтингов индустрии. И они уверенно движутся в этом направлении, создавая новые игры, открывая новые офисы и пополняя штат талантливыми сотрудниками.

Узнать подробнее о Game Forest и открытых в компании вакансиях можно здесь -http://job.game-forest.com/.