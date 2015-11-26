Вареники от Гоголя и пушкинский ростбиф: связь литературы и кухни обсудили на ЛиТР-2019

Что можно узнать о писателе по его любимым блюдам, обсудили на литературно-кулинарном вечере в ресторане “Гусь-Карась”

Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов

Литературно-кулинарный вечер "Русская кухня словами классиков. От Пушкина до Чехова" прошел в ресторане "Гусь Карась" в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019, сообщает ИА PrimaMedia. Гостями мероприятия стали шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель, писатель Алексей Варламов, главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, а также гости из стран Азии — проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хён Тхэк, директор института мировой литературы ШУИЯ Чжэн Тиу и педагог Нгуен Тху Ань.

Приглушенный свет, тихая музыка и разговоры о литературе — такой атмосферой встречал литературный вечер своих гостей. Это было не просто мероприятие, посвященное обсуждениям и спорам о роли кулинарии в литературе — это был настоящий гастрономический праздник. Собравшиеся вспоминали, как знаменитые российские писатели изображали в своих произведениях процесс поглощения пищи и смогли сами попробовать блюда, которым отдавали предпочтения классики.

Как отметил Михаил Визель, совместная трапеза, как и любой физический процесс очень сближает. Через него многое можно понять и почувствовать.

Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов 1 / 8

Первым блюдом вечера шли телячьи котлеты, к которым был неравнодушен Иван Тургенев. Чтобы раскрыть их истинный вкус, с котлетами был подан красный портвейн. Далее шло блюдо Федора Достоевского — селянка московская. Ей пару составила стопка водки.

"Половина указанных здесь писателей в честь которых мы трапезничаем — это дворяне. Тургенев, Пушкин, Толстой — это аристократы. Их трапеза жестко ритуализирована. Там были выносы, перемены блюд, что за чем шло. Для них трапеза была не столько едой, сколько ритуалом, который они выполняли вместе со своими гостями. Никогда не садились за стол в одиночку. В "Войне и мире" сказано, что за стол садилось человек 20-25 как минимум, — рассказал шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф. — Достоевский тоже был дворянином, но бедным дворянином. У него любимые блюда были довольно странными и вообще он не был никаким гастрономом, потому что он был беден и его вкусы — это вкусы бедного человека. Это не то, что простая, это бедная кухня и это очень соответствует его поэтике, поэтике бедных людей. Собственно, не зря его дебютное произведение — это "Бедные люди".

Следом шли вареники с картошкой и грибами по любимому рецепту Николая Гоголя вместе с полугаром. Здесь, кстати, собравшимся рассказали, что первым, кто привез итальянскую кухню в Россию, а в частности макароны "аль денте", был именно Гоголь. Более того, он даже обучал поваров своих друзей правильно готовить это блюдо: "Ни в коем случае, стервецы, ее не переваривать!".

Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов 1 / 8

Сменило вареники блюдо Александра Пушкина — ростбиф с красным вином. Следом шли блины пшенично-дрожжевые с вареньем из крыжовника и малины и белое вино, которые любил Антон Чехов. Закрывал подачу венский пирог с чаем. К нему питал слабость Лев Толстой.

"Все русские писатели, которые здесь упомянуты были здоровяками, они были пышущими здоровьем, все кроме Достоевского, который подхватил на каторге туберкулез и ничем хорошим это не кончилось, — поделился Михаил Визель. — В произведениях же Гоголя были самые пышные, самые подробные описания кушаний. Не просто ели то-то и вынесли то-то, а вот… мы все помним "Мертвые души", когда он подробно описывал помещиков во время поглощения пищи да так, что это запоминалось надолго. Вот такой парадокс, что Тургенев и Толстой были аристократами, гурманами, отличались завидным здоровьем, завидным аппетитом и у них в их произведениях достаточно мало таких дотошных описаний. А Гоголь был таким аскетом, ел мало, но при этом достаточно подробно все описывал".

Шеф-редактора портала ГодЛитературы.рф также поддержал его коллега писатель Алексей Варламов. Он отметил, что в отличие от остальных писателей, для Пушкина в поглощении пищи был важен именно европейский акцент.

"Я думаю, что для Пушкина очень важен европейский акцент, Пушкин все-таки европеец. То, что русское дворянство употребляет европейскую пищу — страсбургский пирог и всевозможные сыры — это очень неслучайно. Русский дворянин, европеец, русская дворянская кухня — это совершенно точно маркировка не случайная", — подчеркнул писатель.

Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов Литературный ужин. Фото: Дмитрий Ефремов 1 / 8

После долгих обсуждений, разговоров и даже споров гости пришли к выводу, что совершенно точно через еду, подбор блюд и предпочтения можно многое узнать о человеке и тем более — о писателе.

Примечательно, что алкогольное сопровождение к каждой подаче блюд подбирали специалисты компании "Винлаб", а ее генеральный директор вручил участникам фестиваля приятные презенты.

"Я и вся моя семья любим читать. Это хорошее мероприятие, которое наша компания просто не могла не поддержать. Было время, когда книжек было не достать. Ты брал книгу в школьной библиотеке, а завтра должен был ее уже вернуть. Поэтому приходилось сначала уроки делать, а потом за ночь ее прочитать. На утро принести, а за ней уже очередь стояла. Сегодня таких проблем нет. Сейчас есть другая проблема. Дети просто не хотят читать. Им забили голову сайтом YouTube, блогерами и т.д. Может там что-то и есть интересное, никуда от этого не деться. Но хотелось бы, чтобы они читали. Читая, человек развивает свое серое вещество, двигается вперед", — подчеркнул генеральный директор компании "Винлаб" Александр Щукин.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.