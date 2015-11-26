Энергетики отключили новые районы Владивостока от горячего водоснабжения

На старых участках все еще ведутся ремонтные работы после гидравлических испытаний (СПИСОК)

Кран. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

"Приморская генерация" приступила к проведению второго этапа весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке. В понедельник, 20 мая, в ходе гидравлических испытаний энергетики "Приморских тепловых сетей" филиала "Приморская генерация" проверят на прочность магистральные теплотрассы от ВТЭЦ-1. Кроме того, на старых участках будут вестись ремонтные работы после гидравлических испытаний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В связи с проведением гидравлических испытаний, с 20 по 27 мая без горячего водоснабжения (ГВС) останутся жители Фрунзенского и части Ленинского, а также Первореченского районов:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а; Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4;

Океанский: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 48и, 48л, 48н, 48р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51а, 55, 61/1;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а; Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Напомним, гидравлические испытания проходят поэтапно в разных районах Владивостока в период с 13 мая по 24 июня. Они показывают готовность магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2019-2020 гг. Во время этих испытаний энергетики смогут проверить магистральные сети на прочность и плотность, а также выявить слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устранить повреждения.

На участках теплотрасс, не выдержавших проверку на прочность в ходе первого этапа гидравлических испытаний, пройдут ремонтные работы.

В связи с этим горячее водоснабжение будет временно отсутствовать с 21 по 27 мая у следующих потребителей:

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 21, 27, 31;

Карла Либкнехта: 10а;

Лазо: 4, 6;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/6;

Почтовый: 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109; Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 73, 73а, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 115, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165у, 167а, 169/171, 173;

Славянская: 17;

Тунгусская: 10, 12;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 8.

Лазо: 12;

Луцкого: 16;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;

Почтовая: 6;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 11, 13;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фонтанная: 44.