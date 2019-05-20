Большие маленькие звезды: Танцевальный конкурс "Первые шаги" прошел во Владивостоке

Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства "Первые шаги" прошел во Владивостоке в девятый раз. Традиционно он он был посвящен Дню защиты детей, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году в конкурсе приняли участие 150 детских танцевальных коллективов из Приморского края, Хабаровского края и ЕАО, с возрастом участников от 4 до 13 лет. Маленькие артисты показали мастерство в классическом, эстрадном, народно-сценическом и современном танце.

Конкурсный смотр проходил два дня 17 и 18 мая. В гала-концерт конкурса 19 мая вошли самые яркие творческие номера, а также состоялось торжественное награждение победителей.

В жюри конкурса "Первые шаги" вошли хореографы-профессионалы, преподаватели высшей категории по хореографии и сценическому искусству, Заслуженные артисты Российской Федерации.

Организатор конкурса – государственное автономное учреждение "Приморский краевой центр народной культуры" при поддержке департамента культуры Приморского края.

20.05.2019