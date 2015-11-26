Синоптики рассказали, когда наладится погода в Приморье

Дожди прекратятся и потеплеет в регионе лишь в конце рабочей недели

Солнце. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Погода в Приморье улучшится лишь в конце рабочей недели. Дожди прекратятся и фон максимальных температур начнет повышаться. Минимальные температуры останутся без изменений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Понедельник выдался пасмурным, дождливым и ветреным. В дальнейшем в облачных полях появятся разрывы, дожди сохранятся, но будут носить кратковременный характер.

В отдельных районах не исключены грозы. Минимальная температура +3...+12°С. Днем при прояснениях воздух будет прогреваться до +18...+25°С, на побережье на 2 — 3 градуса ниже.

Во Владивостоке сегодня дождливо и ветрено. Местами туман. Максимальная температура воздуха +13...+15°С. В последующие дни погода с прояснениями, временами пройдут небольшие кратковременные дожди.

В ночные часы температурный фон существенно меняться не будет. Днем немного потеплеет. К концу недели осадки прекратятся, максимальная температура воздуха повысится до +18...+20°С.