Лауреатов конкурса наградили медалью и дипломом

Школа. Фото: Игорь Новиков

Приморская школа-интернат признана одной из лучших образовательных организаций России. В 2019 году участниками конкурса стали как организации высшего образования, так и школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Победителей определяли по пяти основным номинациям, рассказали ИА PrimaMedia в департаменте образования и науки Приморского края.

"Лауреатов конкурса наградили медалью и дипломом. Одной из ведущих в России по направлению “Лучшая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья” была признана Спасская коррекционная школа-интернат", – отметили в ведомстве.

Это не первая большая победа учреждения во всероссийских конкурсах. Ранее школа-интернат стала победителем смотра-конкурса образовательных организаций "Достижения образования", проводившегося в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне.

Отметим, в Приморье в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" ведется активная работа по модернизации и усовершенствованию системы образования ребят с ограниченными возможностями здоровья. Усиливается материально-техническая база, улучшаются условия пребывания детей в государственных учреждениях. Так, только в этом году на капитальный ремонт коррекционных школ-интернатов Приморья из краевого бюджета направлено более 102 млн рублей.

Поддержку коррекционным школам окажут и на федеральном уровне. В рамках реализации национального проекта "Образование" пройдет обновление инфраструктуры сети коррекционных школ.

Добавим, всего в настоящее время в Приморье функционируют 29 коррекционных школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья