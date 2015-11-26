Захар Прилепин: Есенин – это не про "братву на кортах"

На фестивале ЛиТР известный писатель рассказал о мифах вокруг жизни поэта и правильном музыкальном сопровождении его стихов

Захар Прилепин. Фото: ИА PrimaMedia

Автор романов "Санькя" и "Обитель" Захар Прилепин принял участия в фестивале "Литература Тихоокеанской России-2019"(6+). На фестивале ЛиТР он провел лекцию "Есенин, Рыжий и другие", где рассказал о мифах вокруг жизни поэта и правильном музыкальном сопровождении его стихов, сообщает ИА PrimaMedia.

Во время встречи с читателями Захар Прилепин рассказал, почему Сергей Есенин обогнал всех своих товарищей и считается самый народным и любимым поэтом.

— Сергей Есенин достиг в своей поэтической лаборатории необычайных высот. Он был радикально не похож на поэтов кольцовского и суриковского направления. Не похож, потому что изначально был мастеровит и сложен на интуитивном уровне. У Есенина был нелегкий жизненный путь, что не могло не отразиться на творчестве поэта. Приняв революцию в феврале 1917 года, ему удалось написать ряд сложных религиозных поэм, которые заняли совершенно неосвоенное поэзией пространство. Следующий период Есенина – имажинистский, когда он вместе со своими друзьями разрабатывал сложнейшую модернистскую школу имажинизма.

Многие пытаются приравнять себя к Есенину, говоря "Сережка, он, как мы был. Он такой же, как мы, там сидел, вот, там…". Они не понимают, что ничего нет враждебнее, чем эта подлая упрощенная лживая простота, кабацкая, крестьянская. Есенин от этого всего бежал,

— рассказал Захар Прилепин.

По мнению писателя, одной из причин, подтолкнувших Есенина к самоубийству, была непризнанность его творчества за рубежом.

— Поехав в 1922 году за границу, Есенин был абсолютно убежден, что там еще больше публики, чем в Советской России, для движения его поэтического ремесла. И вот выяснилось, что там вообще ее нет. За пять месяцев, проживших в Америке, ни одно стихотворение великого поэта не перевели. С отчаянием Есенин писал единомышленнику поэту-имажинисту Анатолию Мариенгофу, что лучшего рынка для поэзии, чем Советская Россия, оказывается, нет нигде в мире. Никто так не интересуется поэзией, как советские рабочие.



Захар Прилепин. Фото: ИА PrimaMedia

Захар Прилепин отметил, что русский поэт Борис Рыжий вдохновлялся поэтами не Серебряного века, а Золотого, в силу чего и создалось ощущение необычайной новизны поэзии, хотя он совершил простейший финт – перепрыгнул через два столетия.

— В 90-е годы подавляющее большинство поэтов обращалось к поэзии Серебряного века: Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. Борис Рыжий совершил необычайный финт, он перепрыгнул через столетие. Его поэтика обращена к поэзии Золотого века. К тем именам, которые сегодня даже не циркулируют в общественном сознании. Оттуда он зачастую брал ритмы, размеры стихотворений, темы, иногда даже изымал какие-то строчки, как очень часто делал и Есенин. Простота Рыжего она такая же ложная, как и простота Есенина, за этим стоит необычайное поэтическое, музыкальное, слуховое образование.

Творческая встреча с Захаром Прилепиным, лекция "Есенин, Рыжий и другие". Фото: ИА PrimaMedia Творческая встреча с Захаром Прилепиным, лекция "Есенин, Рыжий и другие". Фото: ИА PrimaMedia Творческая встреча с Захаром Прилепиным, лекция "Есенин, Рыжий и другие". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Отдельно на лекции обсудили современное музыкальное сопровождение произведений великих поэтов.

— Строки Есенина и Рыжего обладают мощнейшей поэтической, музыкальной и жизненной составляющей модернистской школы. Когда современный музыкант берется за исполнение песен на стихи Есенина и Рыжего, он использует сложные музыкальные биты, сложные музыкальные формы. Он понимает, что это не про не про "братву на кортах". Это про всю историю… Сложнейшая поэтическая история адаптируется в сложную музыкальную предысторию: сложный бит, сложный ритм, сложное осознание жизненного пути автора стихотворений, — подчеркнул Захар Прилепин.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.