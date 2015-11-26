Астрологи назвали знак зодиака, который спотыкнется в ближайшее время

Стоит действовать с холодной головой и расчетом
Это интересно 10:15
Звезды. Фото: pixabay.com

20 мая, понедельник ожидается непростым для Дев. По словам астрологов, представитель этого знака зодиака может потерять всякой стремление на реализацию своих целей и идей.

Девы надеются на реализацию своих идей и планов, но у звезды строят на этот день совершенно иной сценарий для представителей этого знака зодиака.

Астрологи предрекают то, что выстроенная колея и модель может дать сбой в работе. Но на самом деле не все так плохо. Ведь крах надежд будет лишь у тех, кто возложил на свои планы слишком большие ожидания. Астрологи советую просто сделать выводы и идти дальше к намеченной цели. Если действовать с холодной головой и следовать к достижению своей цели постепенно, тогда есть шансы достичь успехов.

По словам астрологов, есть категория Дев, которые уверены, что им весь должен падать к их ногам, но взамен они сами ничего не должны делать. Эти, как говорят звезды, потерпят неудачу.

астрология

Успех Овнов, яркая поездка Львов и Скорпионы-лидеры: гороскоп на 20 мая

19 мая, 20:00

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: интересный период Овнов, активные Львы и прибыль Весов

19 мая, 16:00

Вдохновленные Девы, новые цели Водолеев и космические Рыбы: гороскоп на 19 мая

18 мая, 20:00
Легендарный Тайвань: марсианские пейзажи, целебные источники и ночные гастрорынки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia