Восстановлено электроснабжение большей части потребителей в Приморском крае

Непогода нарушила электроснабжение в ряде городов
Общество 18:47
ЛЭП. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") в течение дня устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды.

В настоящее время 26 оперативных бригад продолжают работы в южной части Приморского края — Шкотовском и Находкинском районах, в них задействованы 73 человека и 27 единиц техники, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО "ДРСК".

Несмотря на тяжёлые погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, максимально используя возможность переключения потребителей на резервные источники питания. Налажено взаимодействие со смежными сетевыми организациями, оперативными службами, городскими и муниципальными органами власти.

Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник в утренние часы. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.

В связи с тем, что на территории края сохраняются неблагоприятные погодные условия, энергетики работают в круглосуточном режиме, находясь в готовности оперативно реагировать на все ограничения электроснабжения.

Жителям населённых пунктов в непогоду необходимо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов. Главное правило – не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП. Не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение, все работы на энергообъектах должны выполнять только специалисты.

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" и "010". В АО "ДРСК" работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

ЛЭП, линия электропередачи

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