Награждение провел глава города Борис Гладких

Награды лучшим работникам и руководителям передовых организаций вручили в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Торжественное собрание по случаю 69-й годовщины образования Находки состоялось в муниципальном Центре культуры. С поздравлением от имени руководителя региона Олега Кожемяко к находкинцам обратилась вице-губернатор по социальной политике Ирина Медведева. Глава Находки Борис Гладких вручил награды лучшим работникам и руководителям передовых организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

"Находке отведена важная роль в развитии экономики Приморского края и делового сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Перед вашим гордом открыты широкие перспективы, связанные с реализации закона "О свободном порте Владивосток", воплощением туристических проектов, развитием международных связей. Уверен, что все цели будут достигнуты благодаря гражданам, которые здесь живут, добросовестно трудятся и создают будущее. Желаю вам успехов и новых достижений, счастья, здоровья, а городу – процветания и благополучия", — говорится в поздравлении губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Глава Находки Борис Гладких на торжественном собрании поблагодарил всех, кто делом доказывает любовь к родному городу и делает его красивее и уютней.

"Я, как многие из вас, всю жизнь прожил в этом городе. Видел, как он рос и развивался. Вместе мы пережили трудные времена. Вместе восстанавливаем то, что было утрачено, прививаем и развиваем новое. И сегодня могу уверенно заявить: у нашей любимой Находки — замечательное будущее. С таким потенциалом, с таким настроем, с таким отношением к городу и своему делу мы многого добьёмся. Находка была, есть и будет городом, в котором хочется жить!" — сказал Борис Гладких.

За заслуги перед городом, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм руководитель Находки вручил Почетные дипломы, а также Почетные грамоты администрации города и Благодарственные письма главы Находкинского городского округа руководителям и сотрудникам предприятий.

Со сцены Муниципального центра культуры прозвучали поздравления депутатов Законодательного Собрания Приморского края Галуста Ахояна и Всеволода Романова, председателя думы Находки Александра Киселёва. Отличившимся находкинцам разных профессий в торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты и Благодарности думы Находки и краевого парламента.

Представитель всероссийского движения "Матери России" Марина Семина назвала Находку жемчужиной в короне Приморского края и пожелала родному городу благоденствия, а каждому жителю – благополучия и душевной теплоты в каждый дом, в каждое сердце. Видео-обращения прислали руководители города-побратима – председатель горсовета городского округа Судак Сергей Новиков и глава администрации Андрей Некрасов.

Продолжил официальную часть праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры Находки.