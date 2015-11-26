Удостоверения и атрибуты к званию вручил глава Находки Борис Гладких

Трое находкинцев удостоены звания "Почетный житель" в день рождения города. Фото: пресс-служба администрации Находки

Трое находкинцев удостоены звания "Почетный житель" в день рождения города. Удостоверения и атрибуты к званию вручил глава Находки Борис Гладких, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Чести войти в историю города удостоен Станислав Кабелев. Четверть века он проработал на Приморском судоремонтном заводе. Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию и туризму, чемпион СССР по туризму, заслуженный путешественник России, а также краевед, историк, исследователь, член Союза писателей. Станислав Кабелев является одним из первых участников клуба любителей литературы "Элегия" в Находке, автор книг о путешествиях по Приморскому краю, истории региона.

За выдающиеся заслуги в сфере культуры звания "Почетный житель города Находка" удостоена руководитель ансамбля "Приморочка" Светлана Крыгина. 40 лет назад она создала вокальную группу. Вначале это было самодеятельное творчество работниц Жестяно-баночной фабрики, Приморского судоремонтного завода и Рыбного порта. В 1988 году "Приморочка" получила звание "Народный коллектив". Сегодня в богатом репертуаре ансамбля задорные народные и фольклорные песни, джаз, рок-н-ролл, популярные эстрадные произведения. За 40 лет в ансамбле сменилось три состава, сегодня все его участники имеют профессиональное музыкальное образование.

Звание "Почетный житель" присвоено Александру Киселеву. С апреля 2018 года он руководит работой думы Находкинского городского округа. Трудовую биографию начинал механиком на судах Сахалинского морского пароходства. В 1995 возглавил государственное учреждение "Морская администрация порта "Восточный". За производственные заслуги награжден медалями "Ветеран труда" и "300 лет Российскому флоту", нагрудным знаком "Золотой фонд ДВГМА".

Звание "Почетный житель Находки" является высшей формой общественного признания и поощрения граждан Российской Федерации и иностранных граждан за выдающиеся заслуги перед городом. Теперь у Находки 59 Почетных жителя – это первостроители, рыбаки, моряки и судоремонтники, директора предприятий, руководители города, деятели культуры, преподаватели, краеведы и путешественники. Есть среди "почетных" и четверо иностранцев, внесших большой вклад в развитие международных связей с Находкой.