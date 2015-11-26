Начни с себя - находкинский корпус волонтеров вышел на субботник

Ребята привели в порядок откос вдоль Северного проспекта и обочину проезжей части

Субботник. Фото: пресс-служба администрации Находки

Второй общегородской субботник состоялся в Находке. В канун Дня города находкинская молодежь привела порядок откос вдоль Северного проспекта и обочину проезжей части, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

"Мы хотим видеть город чистым и ухоженным, а также стремимся привить бытовую культуру молодежи. Надо начинать с себя: не мусорить, доносить бумагу или пакет до урны. Это не трудно", — отметил начальник управления по делам молодежи и туризма Руслан Козорез.

За час волонтеры собрали в мешки столько мусора, что для его вывоза на полигон потребовался 5-тонный грузовик. Машину предоставило муниципальное предприятие "ДЭУ".

Как рассказали участники акции, косогор в основном засорён пластиком и бумагой – упаковки от продуктов, различные пакеты, ветошь, салфетки, которые разносит ветром из контейнеров ТБО. Но были и более крупные "находки" – сковорода, зонт и потер. На обочине дороги обнаружилось много банок от напитков, пачек от чипсов и сигарет – такой мусор автомобилисты выбрасывают из окон машин.

Двухмесячник благоустройства городского округа начался в Находке 1 апреля. К сегодняшнему дню коммунальные предприятия, служащие муниципалитета, депутаты находкинской думы, общественные организации и волонтеры проделали огромную работу. Субботники состоялись во всех учреждениях культуры и образования Находки. Посильное участие в уборке приняли ученики с 1 по 11 классы. С начала апреля на полигон ТБО вывезено более 1,4 тысячи кубометров мусора.