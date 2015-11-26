Международный центр партийного сотрудничества "Единой России" открылся во Владивостоке

Приморскому региональному отделению Всероссийской политической партии "Единая Россия" доверили создать первый подобный центр в стране

Торжественная церемония открытия Международный центр партийного сотрудничества Всероссийской политической партии "Единая Россия" прошла 20 мая. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Торжественная церемония открытия Международный центр партийного сотрудничества Всероссийской политической партии "Единая Россия" прошла 20 мая, в понедельник на площадке Законодательного собрания Приморского края, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Открыла церемонию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Талабаева. О целях создания центра рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, о задачах – руководитель Международного партийного центра по взаимодействию с партнерами партии "Единая Россия" в странах АТР Игорь Хрущев.

Как рассказала Людмила Талабаева, буквально на прошлой неделе завершился визит делегации партии "Единая Россия" в Японию, где единороссы встречались с руководством двух политических партий Страны восходящего солнца – Либерально-демократической (ЛДП) и Комейто. Встречи прошли в самой доброжелательной атмосфере и были весьма результативными. На встречах осудили текущую ситуацию в мире, наиболее перспективные направления сотрудничества. Подобные встречи в свое время проводились и с представителями Коммунистической партии Китая. Много лет "Единая Россия" сотрудничает с Трудовой партией КНДР.



Людмила Талабаева: Для нас очень важно активизировать международные контакты со всеми ведущими политическим партиями стран АТР. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

"Для нас очень важно активизировать международные контакты со всеми ведущими политическим партиями стран АТР, заинтересованных в диалоге с Россией, — подчеркнула Людмила Талабаева. – В этом случае межпартийный диалог может стать дополнительным механизмом сотрудничества и очень выгодным инструментом в руках дипломатических служб. Ведь каждая из правящих политических партий так или иначе формирует политическую повестку своего правительства".

Выступая с приветственным словом от имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко, директор департамента по международным отношениям Приморского края Алексей Старичков напомнил, что совсем недавно Владивосток стал официальной столицей Дальнего Востока, а по сути, стал и столицей Тихоокеанской России.



Алексей Старичков: Создание центра "Единой России" во Владивостоке — честь для Приморья. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

"С одной стороны мы гордимся этим, а с другой стороны это возлагает на нас определенные функции, в том числе функции осуществления диалога между Российской Федерацией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И когда мы узнали о том, что именно Приморскому краю и Приморскому региональному отделению "Единой России" доверено создать этот центр, мы самым серьезным образом отнеслись к этому, рассчитывая, что это будет стимулировать развитие международного сотрудничества нашего региона", — сказал он.

Принимая решение о создании первого в стране Международного центра партийного сотрудничества во Владивостоке, Генсовет "Единой России" принимал во внимание, что восточное направление является важным вектором международный отношений страны. В дальнейшем подобные центры появятся и в других регионах, прежде всего в Калининграде.

"Наша цель – активизировать уже существующие межпартийные контакты и установить новые с нашими коллегами из Китая, Японии, двух государств, расположенных на Корейском полуострове, а также с коллегами из стран АСЕАН и, если получится, с коллегами из стран Южной и Северной Америки, — сказал Андрей Климов. – На базе этого центра мы также планируем решать две основные задачи. Первая заключается в том, чтобы сформировать здесь постоянную площадку для многосторонних партийных встреч и консультаций. Вторая – в том, чтобы с помощью центра организовывать на российском Дальнем Востоке двусторонние и многосторонние саммиты политических партий стран АТР".



Андрей Климов: Наша цель – активизировать уже существующие межпартийные контакты и установить новые. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Помимо этого, центр займется координацией межрегионального сотрудничества отделений партии в субъектах ДФО. Еще одно перспективное направление деятельности – освоение интернет-пространства, проведение интернет-конференций.

"В наши дни налаживание диалога между странами через диалог правящих партий является очень важной и ответственной задачей, — отметил в своем выступлении руководитель Международного партийного центра по взаимодействию с партнерами партии "Единая Россия" в странах АТР Игорь Хрущев. – Наряду с масштабной внутриполитической деятельностью "Единая Россия" активно занимается развитием международных связей. На сегодняшний день мы сотрудничаем более чем с 50 партиями других стран на всех континентах. Растущий авторитет партии был продемонстрирован в октябре минувшего года на состоявшейся в Москве Х Генеральной ассамблее – международной конференции политических партий стран Азии с участием гостей из Европы, Африки и Латинской Америки".



Игорь Хрущев (слева) и Александр Ролик. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

На правах хозяина церемонии свое слово сказал и председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, также член партии "Единая Россия".

"Создание центра в Приморском крае – это честь и знак доверия, оказанного нашему региону. Я уверен, что мы и дальше будем осуществлять эту работу совместно", — заявил он.



С приветственными словами на церемонии выступили дипломаты. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

С приветственными словами на церемонии выступили Генеральный консул Японии во Владивостоке Накамура Коитиро, и.о. Генерального консула Республика Корея во Владивостоке Пак Санг Тхэ, и.о. Генерального консула КНР во Владивостоке Ван Сюечунь и генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сер Чхор. Все они отметили важность налаживания межпартийных контактов России со странами Восточноазиатского региона и выразили надежду на активизацию наметившегося сотрудничества.