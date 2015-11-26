По словам очевидцев, экипажа на судне нет

Рыбацкую лодку выбросило на первый пляж Шаморы во Владивостоке. Фото: сайт vl.ru

Рыбацкую лодку прибило к берегу во Владивостоке в понедельник, 20 мая. Судно заметили на первом пляже на Шаморе. Об этом пишет портал vl.ru.

По словам очевидцев, экипажа на судне нет. Подробности происшествия пока неизвестны.Вероятно, рыбацкую лодку выбросило к берегам Владивостока из-за сильного шторма.

Ранее в Приморском каре было объявлено штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, днем 20 мая в южных и восточных районах края выпало от 15-40 мм осадков. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.





