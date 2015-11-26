Фотография молодости Сергея Лазарева "выплыла" в интересном месте Владивостока

В фотоальбоме нашлась фотография 21-летней давности с известным певцом
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Кто узнает победителя "Евровидения"-2019. Фото: из личного архива Э. Каюмова

В фотоальбоме бывшего КВНщика Эдуарда Каюмова есть фотография, сделанная в 1989 году во всероссийском детском центре "Океан". На ней помимо самого Эдуарда и его друга – также игрока команды КВН УГПИ Василия Сальниченко – юные звезды отечественного шоу-бизнеса: Юлия Волкова, Маша Малиновская и финалист "Евровидения" 2019 года Сергей Лазарев. Эдуард и Василий в ту смену работали в детском центре на творческой смене, рассказали они корр. ИА UssurMedia.

Как рассказал Эдуард Каюмов, в августе 1998 года он со своим коллегой и товарищем по КВН Василием Сальниченко отправился во всероссийский детский центр "Океан". Пригласило КВНщиков руководство центра на работу во время творческой смены, когда со всей страны съезжались дети, занимающиеся вокалом и хореографией. Среди приезжих был и коллектив "Непоседы".

Юле Волковой в том году исполнилось 13 лет, Сергею Лазареву — 15 лет, Маше Малиновской – 17. Вели они себя, как все подростки – любили посмеяться, придумывали себе разные развлечения.

"Кстати, вспоминаю, что Юля Волкова была даже потише остальных, в отличие от Сергея и Маши", — поделился Эдуард.

Напомним, на конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев стал третьим, уступив голландскому певцу Дункану Лоуренсу с композицией Arcade (492 балла) и итальянцу Mahmood (465 баллов). Итоги голосования жюри и зрителей для россиянина кардинально отличаются. Так, телезрители 11 стран отдали Сергею наивысшие баллы. Среди профессионального жюри высший балл российскому исполнителю поставил только Азербайджан.

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