Супергерой Superkid, который готов всегда прийти на помощь ребенку, сменил привычный забавный образ

"Детская Славда" сменила этикетку. Фото: предоставлено Slavda Group

Slavda Group, лидер по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе на Дальнем Востоке, обновила этикетку продукции "Детская Славда". Супергерой Superkid, который готов всегда прийти на помощь ребенку, сменил привычный забавный образ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Вода питьевая для детского питания "Детская Славда" соответствует требованиям к воде высшей категории для детского питания. Продукция выпускается без газа в форматах 0,5 литра, 1,5 литра и 5 литров.

"Детская Славда" разрешена для детей с первых дней жизни и не требует кипячения. Добывается из скважины, которая находится в экологически чистом Надеждинском районе. Производство продукции для детей проходит двойной контроль качества, сохраняя природную структуру и необходимые детскому организму минеральные вещества — кальций, магний и другие элементы.