Всего один трактор: "Примавтодор" не счел существенным происшествие в Новолитовске

Миллионы рублей, поплывшие по реке, остаются не подсчитанными
Общество 11:29
Поплывшая из-за мощного циклона по по реке Литовка дорожная техника привлекла внимание многих жителей края. Фото: скриншот видео

Пристальное внимание жителей Приморья оказалось приковано к одному из самых неожиданных инцидентов понедельника, 20 мая. Видео с дорожной техникой, задействованной в ремонте многострадального моста в Новолитовске, разлетелось по социальным сетям и СМИ Приморья. Однако подрядчик — АО "Примавтодор" — не считает произошедшее поводом для беспокойства, сообщает ИА Primamedia.

Удалось ли подсчитать потери на следующий день после того, как вставшая на стоянку под строящимся мостом дорожная техника, оказалась смыта бушевавшей в крае стихией, рассказал пресс-секретарь краевого предприятия Станислав Луценко.

— Ущерба от произошедшего нет. Пострадал лишь один трактор "Беларус", который не удалось эвакуировать из воды сразу. Произошедшее не повлияет на сроки ремонта моста, — отметил Станислав Луценко.

Какие именно повреждения и на какую сумму, а также общее число техники, которая оказалась в воде, пресс-секретарь не озвучил, сославшись на то, что всю ее оперативно вытащили.

Корреспонденту ИА PrimaMedia удалось пообщаться сегодня с руководителем филиала "Партизанский" Сергеем Козубенко, которому грозит административное наказание за произошедшее.

— Вода в реке поднялась крайне резко, буквально на два метра за полчаса. Пока утром в понедельник бригада доехала до места, чтобы перегнать технику, она была уже в воде. Но все удалось оперативно вытащить, потерь нет. Всего в воде оказалось около 6-7 единиц техники: катки, грейдеры, трактора. Из новой техники — только укладчик, но и тому уже несколько лет. О том, что будет разбор полетов, мне вчера сообщили. Но пока никаких конкретных мер в отношении меня предпринято не было, — поделился Сергей Козубенко.

На видеокадрах, снятых очевидцами происшествия, видно: в реке оказались как минимум 8 единиц дорогостоящей дорожной техники. Например, согласно порталу Белтракт.РУ, стоимость трактора Беларус 92П составляет 1 млн 367 тысяч рублей. В среднем цена дорожной техники — от 1,5 до 2 млн рублей за одну единицу.

Стоит отметить, что буквально в конце 2018 года на закупку новой дорожной техники для АО "Примавтодор", которая в частности необходима для строительства мостов, по распоряжению губернатора региона в конце 2018 года предприятию выделили 500 млн рублей. Всего в рамках госпрограммы на 2013-2020 годы в бюджете Приморья предусмотрены траты в размере 1,5 млрд рублей на приобретение дорожной техники, сообщает администрация Приморского края. На демонтаж старого моста и строительство нового через реку Литовка в бюджете края было предусмотрено 250 миллионов рублей.

Новый мост в Новолитовске вместо того, что обрушился 23 февраля 2016 года и положил начало приморскому мостопаду, планируется сдать к 15 июня. Рабочим предстоит завершить его асфальтирование к концу мая, а также провести отделочные работы.

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