Стало известно, кто самый богатый вице-губернатор Приморья

Также назвали самого бедного заместителя Олега Кожемяко

Администрация Приморского края. Фото: РИА PrimaMedia

Вице-губернаторы Приморского края отчитались о своих доходах и имуществе. Самый большой задекларированный доход оказался у верной политической соратницы Олега Кожемяко, Веры Щербины — 14, 269 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

В собственности Щербины значится земельный участок площадью 1157 кв. метров и квартира 81,1 кв. метр. Также в пользовании первого вице-губернатора квартира 49,6 кв. метров и гостиничный номер. Личного транспорта у нее нет. Стоит отметить, что также как и у Кожемяко, в декларации Щербины отсутствуют данные о супруге и детях, несмотря на то, что в биографии на официальном сайте администрации Приморского края о первом вице-губернаторе сказано "замужем, имеет сына и дочь".

Вторую строчку в рейтинге доходов занимает вице-губернатор, также приехавший за Олегом Кожемяко с Сахалина — Антон Волошко. В его декларации за 2018 год значится сумма 8,693 млн рублей. В собственности этого заместителя главы региона и руководителя аппарата администрации Приморского края есть два земельных участка 636 и 1057 кв. метров, жилое строение площадью 166,8 кв. метров и пять нежилых помещений — от 28,5 до 262,6 кв. метров. Также в пользовании Волошко сразу две квартиры — 72 и 83 кв. метра. Автомобиля у вице-губернатора нет. Зато есть два мотоцикла — Honda NC 750 XD и Malaguti Madison 250.

Третью и четвертую строчки в топе вице-губернаторов по доходам занимают работавшие еще в прежнем составе администрации Александр Костенко и Константин Богданенко.

Костенко задекларировал за 2018 год 4,893 млн рублей. У него в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта. В пользовании врио вице-губернатора две квартиры 85,8 и 98 кв. метров. Данных о супруге и детях в декларации нет.

Доход Богданенко в 2018 году составил 4,167 млн рублей. Недвижимости у этих двух врио вице-губернатора нет, зато есть автомобиль Toyota Tundra и три мотоцикла: два BMW К1600В и один BMW HP2 Enduro. Также в пользовании у Богданенко есть две квартиры — 50,1 и 161,8 кв. метров.

В число самых "малообеспеченных" вице-губернаторов попали Михаил Петров, Олег Мельников и Ирина Медведева. Стоит отметить, что только в их декларациях есть данные о доходах супругов.

Врио вице-губернатора Михаил Петров в 2018 году задекларировал 3,15 млн рублей. В собственности у Петрова только автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у него жилой дом 185,7 кв. метров и два земельных участка — 1995 и 997 кв метров. Доход супруги Петрова в 2018 году составил 2,15 млн рублей. Недвижимости и транспорта в ее собственности нет.

Доходы врио вице-губернатора Мельникова в прошлом году составили всего 1 млн рублей. В его собственности земельный участок площадью 586 кв. метров и две квартиры — 683 и 92 кв. метра. Примечательно, что вторая жилплощадь Мельникова находится за границей — в КНР. Также в его собственности значатся автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner. Доход супруги Олега Мельникова в 2018 году оказался в три раза больше, чем у мужа — 3,346 млн рублей. В ее собственности земельный участок площадью 889,2 кв. метра и квартира 86,2 кв. метра.

Самым бедным вице-губернатором Приморья по итогам 2018 года оказалась многодетная мать Ирина Медведева. Она задекларировала всего 134,3 тысячи рублей. В собственности у Медведевой 1/5 доли участка площадью 1034 кв. метра и 1/4 доли в квартире площадью 70,5 кв. метров. Транспортом врио вице-губернатора служит Toyota Land Cruiser Prado. Супруг Ирины Медведевой в 2018 году задекларировал 1,429 млн рублей. В его собственности четыре земельный участка — 1034 (1/5 доли), 1000, 1000 и 1500 кв. метров. А также жилой дом площадью 78 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью 70,5 кв. метров и три бокса. Супруг вице-губернатора владеет автомобилем Toyota Hilux.