Компания присоединилась к экологической акции "Вернём кедр Приморью"

Tigre de Cristal присоединилась к экологической акции "Вернём кедр Приморью". Фото: предоставлено организаторами

Десятки сотрудников гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Hotel & Resort ("Джи1 Интертейнмент") исполнили свою экологическую миссию, став участниками акции "Вернём кедр Приморью". В субботу, 18 мая, на мероприятии "День кедра" силами неравнодушных волонтёров компании было высажено более 150 трёхлетних саженцев хвойных деревьев, которые вскоре будут украшать Орлиную сопку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Более 150 кедров высадили сотрудники Tigre de Cristal во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами Tigre de Cristal присоединилась к экологической акции «Вернём кедр Приморью». Фото: предоставлено организаторами Более 150 кедров высадили сотрудники Tigre de Cristal во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

Мероприятие "День кедра" в рамках акции "Вернём кедр Приморью" проходит каждый год, однако, чтобы на месте высадки выросла полноценная кедровая роща, должно пройти по меньшей мере 30 лет. В почве приживаются не все деревья, вот почему важно поддерживать регулярность посадок.

"Мы – москвичи, и во Владивостоке недавно. На акцию приехали всей семьей и, честно говоря, впервые участвовали в таком мероприятии. Получили огромное моральное удовольствие и заряд энергии. Такие акции очень важны для комфортной жизни в городе", – поделилась ассистент пит-босса казино Екатерина Гудкова.



Более 150 кедров высадили сотрудники Tigre de Cristal во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

"Первоначально хотелось показать ребенку, как сажать деревья, но получилось что-то большее, чем просто посадка! Невзирая на ветер и туман, мы получили море позитива от процесса, а самое главное – делали это с открытым сердцем и хорошим настроением на радость всем! – рассказала специалист прачечной Наталья Воронкова.



Tigre de Cristal присоединилась к экологической акции "Вернём кедр Приморью". Фото: предоставлено организаторами

Акции в приморской столице также прошли в Пушкинском сквере, на депутатской аллее в районе Второй речки, в микрорайоне Снеговая Падь, на территории ДВФУ. Всего в городе высадили более 3 тысяч кедров.