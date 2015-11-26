Встреча молодой девушки и парня на улице закончилась крупными неприятностями

Житель города силой взял очень важную для горожанки вещь
Это интересно 04:14
Девушка. Фото: pixabay.com

Фрунзенским районным судом Владивостока житель краевого центра осужден за грабеж. Находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, фигурант увидел у проходившей мимо девушки мобильный телефон, который решил похитить.

Подойдя к несовершеннолетней, мужчина повалил ее на землю, нанес несколько ударов по лицу и силой выхватил из рук телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений) наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено потерпевшей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

женщины грабеж (ограбление)

1 из 100 женщин сможет пройти этот тест про мужчин

15 марта, 18:00

Тест для мужчин: хорошо ли вы знаете женщин?

7 марта, 16:25
Кровь, пот и пиксели по-дальневосточному: история успеха студии видеоигр Game Forest
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia