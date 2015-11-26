Встреча молодой девушки и парня на улице закончилась крупными неприятностями

Житель города силой взял очень важную для горожанки вещь

Девушка. Фото: pixabay.com

Фрунзенским районным судом Владивостока житель краевого центра осужден за грабеж. Находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, фигурант увидел у проходившей мимо девушки мобильный телефон, который решил похитить.

Подойдя к несовершеннолетней, мужчина повалил ее на землю, нанес несколько ударов по лицу и силой выхватил из рук телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений) наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено потерпевшей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.