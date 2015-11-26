Двери и сардины в ритме банана-буги

Авторская рецензия на спектакль "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи

Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Директор департамента искусств и дизайна, Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ Наталья Федоровская:

В рамках мероприятий, посвященных Году театра в России, Приморский краевой драматический театр молодежи преподнес подарок жителям и гостям города Владивостока, поставив знаменитую комедию Майкла Фрейна "Шум за сценой" (16+) (Noises Off, 1982). Премьера спектакля состоялась 23 марта 2019 года (режиссер-постановщик Денис Малютин).

Спектакль повествует о постановке небольшой комедии, в которой действие основано на ситуациях, связанных с внезапным появлением и исчезновением героев и предметов. В доме, скрывающегося в Испании от налоговой инспекции знаменитого сценариста Филлипа Брента, занимается домашними делами экономка миссис Клакетт. Женщина, несмотря на свой выходной день, осталась в доме, чтобы приготовить сардины, но ее постоянно отвлекают от этого занятия внезапные звонки и посетители, вынуждая перемещаться с ароматно пахнущей тарелкой по всему дому.

Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Учитывая выходной прислуги, в особняк приходит агент по недвижимости Роджер, который, пытаясь произвести впечатление на свою девушку Вики, утверждает, что это его дом. Пользуясь отсутствием свидетелей, легкомысленная девица предлагает молодому человеку заняться любовью и отправляется на поиски спальни.

Внезапно возвращающиеся из Испании супруги Бренты разбирают коробки с вещами в полной уверенности, что в их доме никого нет. Наконец, в "пустующем" особняке появляется грабитель, который ищет в комнатах ценности. Многочисленные двери скрывают друг от друга участников пьесы, которые с растущим недоумением и тревогой наблюдают за перемещением по пустующему дому тарелок с сардинами, коробок, папок с документами и других предметов, а также прислушиваются к странным звукам. В финале пьесы по замыслу автора появляется арабский шейх – копия хозяина дома, герои обнаруживают друг друга, а в довершение этого фарса грабитель узнает в Вики свою дочь и дает ей отцовское благословение.

Спектакль "Шум за сценой" интересен тем, что выхватывает наиболее типичные ситуации, которые постоянно происходят в любом театре: несколько часов до премьеры, а роли не выучены, актеры не знают, что и как им делать на сцене, спорят с режиссером и выясняют отношения между собой. Странная, нелогичная история вызывает недоумение исполнителей, которые не понимают, почему на сцене происходят те или иные действия, зачем таскать по сцене коробки и тарелки с сардинами – действительно, причем тут сардины!

В пьесе нет главных и второстепенных героев, как нет их и в реальной жизни – все зависит лишь от точки зрения. Постоянные стычки, выяснение взаимоотношений, грозящие перерасти в скандал и срыв премьеры, первоначально призваны показать разницу между ролью, которую исполняют герои на сцене и ими самими. Однако в процессе спектакля зрители видят, насколько призрачна эта граница.

Актерскому составу театра молодежи удалось тонко показать, с одной стороны, двойные характеры своих героев – исполнителей комедийной пьесы и, собственно, самих актеров. С другой стороны, совершенно жизненную ситуацию, когда характеры актеров начинают сливаться с образами героев, которых они исполняют.

Так, Татьяне Донской удалось воплотить яркий харизматичный образ стареющей актрисы Дотти Отли, которая исполняет роль миссис Клакетт так, словно та является не просто экономкой, а истинной владелицей особняка Брентов. Одновременно с этим, она играет в реальной жизни роль негласной примадонны маленькой труппы, заводя молодых возлюбленных, устраивая сцены ревности и истерики. Харизма Дотти влияет на постоянно с ней контактирующих актеров – Гарри Лежена (Иван Синицын) и Фредерика Феллоуза (Игорь Смирнов), которые убедительно исполняют роли Роджера и Филиппа. Этот факт не может не возмущать партнершу Фредерика Феллоуза по сцене, Белинду Блэер, играющую роль жены Брента (Елена Варивода). Ревность и желание отомстить обидчикам постепенно накапливаются ко второму действию "Шума за сценой", когда зритель знакомится с миром театрального закулисья.

Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Отдельно развиваются отношения в другом любовном треугольнике: режиссер Ллойд Даллас (Олег Демчук) увлечен красавицей-пустышкой Брук Антош, исполняющей роль легкомысленной Вики (Олеся Белоконь), бросив при этом безнадежно влюбленную в него помощницу Поппи Нортон-Тейлор (Евгения Серебрянская). Исполнителям удалось правдиво передать типичную ситуацию – скромная, постоянно страхующая актеров Поппи воспринимается режиссером привычным атрибутом театра, на который он не обращает внимания. Девушка проигрывает знающей себе цену, холодной красавице Брук, которая зациклена на себе и даже не пытается вникнуть в проблемы окружающих.

Особое место занимает воплощение на сцене образа Селздона Моубрея (Анатолий Мягких) – настоящего бедствия труппы, который постоянно подвергает постановку Ллойда угрозе срыва своим увлечением спиртным и отсутствием на месте во время своего эпизода. Поппи и коллеги-актеры прячут выпивку и пытаются контролировать перемещения Селздона по театру.

Еще одним обобщенным персонажем становится образ Тима Олгуда, блестяще воплощенный Павлом Пятыровым. Человек-универсал, который выполняет в театре множество функций: от рабочего сцены до конферансье и дублера актеров. Всегда за сценой, невидимый публике Тим, сутками трудится во благо театра и спокойно взирает на происходящее вокруг безумие: поддерживает Поппи, выполняет поручения Ллойда, разнимает актеров и т.д.

"Шум за сценой" делится на три части, в которых трижды в разных ракурсах повторяется одна и та же театральная постановка. Сцена представляет собой двухъярусную платформу, воссоздающую интерьер традиционного англо-американского дома с входной зоной, переходящей в гостиную, лестницей на второй этаж и коридором, в который выходят множество дверей. Масштабная конструкция позволяет свободно размещаться и двигаться на ней всем действующим лицам. В первой части демонстрируется репетиция спектакля, главной проблемой которой является странный сюжет, невыученные роли и постоянные поиски Селздона.

Во второй части сценическая конструкция поворачивается и зрители видят изнанку спектакля – то, как декорации смотрятся с внутренней стороны сцены. Труппа находится на гастролях, режиссер появляется наездами, а Поппи сбивается с ног, пытаясь решить нарастающие бытовые и личные проблемы актеров, чтобы не сорвать очередное представление и не разориться.

Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Эту сторону представления зритель никогда не видит. Увлеченно следя за происходящим на сцене, никто не задумывается о том, какими силами достигается функционирование живого организма под названием спектакль, где нельзя сказать "стоп" и остановить действие, нельзя переиграть сцену и что-то исправить. Каждый эпизод пьесы должен быть выверен, а актер – появиться на сцене вовремя. Но что делать, если исполнителя нет за кулисами и его не могут найти? Что делать, если бутафорскую дверь заклинило, а актеры напились, перессорились и готовы убить друг друга прямо за сценой? Играть любой ценой! Пусть за сценой идет нешуточная война, путь тарелки с сардинами одеваются на голову оппонента, пускай топор, позаимствованный с пожарного стенда, занесен над головой врага, а бутылка виски, отобранная у Селздона, пошла по кругу – шоу должно продолжаться!

Внезапный приезд Ллойда лишь добавляет сумятицу в происходящее. Его увлечение Брук становится очевидным для всех, Поппи остается с разбитым сердцем. Набравшись храбрости, среди всеобщего хаоса, царящего за сценой, девушка признается режиссеру в своей безнадежной любви и говорит, что ждет от него ребенка. Эта сцена становится лирической кульминацией спектакля, заставляя вспомнить о том, что кроме ставшей обыденной для актерской среды игры в чувства есть еще и реальная жизнь, страдания в которой не менее сильны.

Третья часть спектакля – это страшный сон любого режиссера. Сценическая конструкция снова поворачивается, публика вновь попадает на представление, но теперь все иначе. Спектакль, держащийся на сплоченной работе команды актеров, ломается на глазах у зрителей в момент, когда эта сплоченность, как карточный домик, рассыпается за сценой. Герои начинают выяснять отношения уже перед публикой. Атрибуты пьесы, появление и исчезновение которых должно было вызывать смех, теперь хаотично разбросаны по сцене и появляющимся не в свое время актерам приходится импровизировать, пытаясь доиграть представление.

Кульминационным моментом спектакля становится случайность – хлопок дверью. По сюжету он служит сигналом для появления в доме грабителя. Однако не вовремя прозвучавший звук приводит к тому, что актер, вместо того чтобы очутиться в пустующем доме, выходит на наполненную другими героями сцену и пытается отыграть свою роль. Очередной хлопок дверью приводит к появлению второго и третьего грабителя – кроме Селздона к действию присоединились переодетые Тим и Ллойд. Трио преступников в компании других действующих лиц на глазах публики импровизируют развитие сюжета, опираясь на выученные слова пьесы, которые теперь совершенно не подходят ситуации и звучат с каждым мгновеньем все более и более комично. Причем, находящийся на сцене режиссер не может предложить решение проблемы, оставляя актерам самим разбираться с творящимся безобразием.

Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сцены комедии "Шум за сценой" в Приморском театре молодежи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

В довершении всего на сцене появляется шейх, в белые одежды которого была вынуждена переодеться Поппи, так как актеров больше за сценой не осталось. Надетая на девушку простыня, изображающая бурнус, подкидывает героям идею закончить спектакль свадьбой, чтобы хоть как-то завершить представление. Неожиданно для всех бутафорская помолвка становится реальным предложением руки и сердца: Ллойд опускается перед Поппи на колени и, протягивая ей кольцо, перед лицом всей труппы и зрительского зала просит быть его женой. Растроганная девушка соглашается, занавес падает.

"Шум за сценой", поставленный актерским составом Приморского краевого драматического театра молодежи, представляет собой динамичное действие под музыку в стиле banana bougie (музыкальное оформление Денис Малютин), которое насыщено комедийными эпизодами, зажигательными танцевальными номерами (хореограф Виктория Волкогонова). Постановка заставляет задуматься том, что остается за кулисами и чего на самом деле стоит создание представления на глазах у публики.

Спектакль заряжает позитивным настроением, провозглашая простую мысль о том, что театр – это сама жизнь. Несмотря на все неурядицы, в этой жизни есть место слезам и смеху, отчаянию и счастью, ревности и любви.

Спектакль "Шум за сценой" (16+) покажут 23 мая в Приморском краевом драматическом театре молодежи по адресу: ул. Светланская, 15-а. Начало в 18.30. Справки по телефонам: (4232) 241-11-78, 226-06-49.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

16+