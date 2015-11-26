Радужное пятно мазута обнаружено в прибрежной акватории Владивостока

Фактом разлива нефтепродуктов в бухте Федорова уже занялась природоохранная прокуратура Приморья (ВИДЕО)

тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Яркое переливающееся всеми цветами радуги мазутное пятно на поверхности воды в бухте Федорова вблизи популярной среди владивостокцев тропы здоровья и яхт-клуба "7 футов", привлекло внимание местных жителей и правоохранительных органов, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщила корр. агентства и. о. приморского межрайонного природоохранного прокурора Приморского края Зарина Сохина, по факту обращения о предполагаемом разливе нефтепродуктов в бухте Федорова была инициирована проверка.

Полученная информация передана из Приморской межрайонной прокуратуры оперативному дежурному Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.