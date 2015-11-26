Температура в крае повысится в конце рабочей недели

Лето. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Летняя жара до +35°С придет в Приморье в конце рабочей недели. К выходным в крае резко поднимется уровень пожарной опасности. Об этом рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

"В конце недели, с 24 по 26 мая в Приморском крае будет наблюдаться летняя жара. Максимальная температура воздуха 25 и 26 мая в ряде районов Приморья будет превышать отметку +35°С. В Приморье вернется высокий уровень пожарной опасности", — отметил Борис Кубай.

Связано это с тем, что в Приморский край будет поступать воздух из зоны накопления тропической воздушной массы.

А уже 27 мая возможно прохождение обострившегося атмосферного фронта. Снова может произойти столкновение холодного воздуха с температурой +6°С с субтропическим воздухом +18...+21 °С, а это опять ливни и грозы.

"Далее температура в нижней тропосфере на уровне +6°С продержится недолго и к нам снова начнет поступать воздушная масса с запада, юго-запада и далее все по описанному выше сценарию, до тех пор пока не изменится тип атмосферно циркуляции в тропосфере", — сказал глава Примгидромета.