Составлен рейтинг самых хамских российских городов

В него вошли 27 населенных пунктов
Общество 12:56

Рейтинг самых хамских городов России был подготовлен независимым агентством Zoom Market. Он был составлен на основе личного опроса людей на улицах 27 городов

Респондентам задавали всего три вопроса: "Вы часто сталкиваетесь с хамством?", "Где чаще всего хамят?" и "Вы сами часто хамите?".

Самым хамским городом России была признана Пермь. Второе место досталось Челябинску, третье — Саратову. Оставшиеся места в Топ-5 заняли Москва и Брянск.

Далее места в первой десятке распределились следующим образом (по убыванию): Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.

Последнее, 27-е, место досталось Владивостоку.

Помимо прочего выяснилось, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в общепите (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Егор Тараруев

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