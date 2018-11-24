Составлен рейтинг самых хамских российских городов

Рейтинг самых хамских городов России был подготовлен независимым агентством Zoom Market. Он был составлен на основе личного опроса людей на улицах 27 городов
Респондентам задавали всего три вопроса: "Вы часто сталкиваетесь с хамством?", "Где чаще всего хамят?" и "Вы сами часто хамите?".
Самым хамским городом России была признана Пермь. Второе место досталось Челябинску, третье — Саратову. Оставшиеся места в Топ-5 заняли Москва и Брянск.
Далее места в первой десятке распределились следующим образом (по убыванию): Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.
Последнее, 27-е, место досталось Владивостоку.
Помимо прочего выяснилось, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в общепите (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).
Егор Тараруев