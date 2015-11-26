"Пройдемте в отдел": как грамотно ответить полицейскому на улице

Зачастую конфликты между силовиками происходят из-за банальной неразберихи

Полиция. Фото: ИА PrimaMedia

Хоть раз в жизни каждому человеку приходилось общаться с полицейскими на улице. Это могли быть разные ситуации – простой опрос по ориентировки преступника или, например, антитеррористические учения, когда у многих граждан стражи порядка проверяют документы.

Однако в интернете можно найти множество историй, когда полицейские вели себя не в рамках закона и пользовались правовой неграмотностью человека во время общения на улице. К примеру, довольно часто можно услышать от стражей порядка просьбу "пройти в отделение для дальнейших разбирательств", хотя законных оснований "люди в форме" могут на это даже и не иметь.

Предлагаем вам грамотные ответы полицейским, если вдруг произошла такая ситуация на улице.

Первое, что необходимо сделать, так это попросить полицейского представиться. При исполнении любой обязан вам назвать свою фамилию, должность и звание. Кроме этого, он должен предъявить вами свое служебное удостоверение. Об этих моментах четко и подробно рассказывается в законе о полиции в статье 5 в пунктах 4 и 5.

Не секрет, что массовый тренд сейчас приобрела съемка действий сотрудника правоохранительных органов на камеру, если, по мнению гражданина, совершаются противоправные действия. Очень часто действие происходит на улице. Так вот, вы совершенно законно можете записывать, как полицейский проверяет документы, проводит задержание или досмотр. Подробнее об этом можно узнать в статье 8 пункта 1 закона о полиции.

Не редко полицейские, особенно в крупных городах, могут запросто попросить вас предъявить документы, если вы просто идете по улице. Если их нет, то, как правило, стражи порядка просят "пройти в отделение" для установления личности. Но и в этом моменте закон не только на стороне МВД. Гражданин имеет право не носить с собою документы. Их отсутствие не является причиной для задержания. Однако при наличии определенных причин гражданина могут забрать в отделение полиции. Чтобы установить его личность. Эти моменты подробно описаны в статье 55 Конституции РФ, подпункт 2п 1 статьи 13 закона о полиции.

Мы рассказали вам о распространенных моментах, которые происходят между полицейскими и людьми на улице. В любом случае соблюдайте закон.