Женщина бросилась под колеса машины во Владивостоке

После аварии водитель оставил место ДТП, чтобы попросить едущего впереди стать свидетелем, но получив отказ, вернулся обратно
Происшествия 15:31

Женщина внезапно бросилась под колеса машины в районе улицы Лазурной во Владивостоке. После аварии водитель оставил место ДТП, чтобы попросить того, кто ехал впереди стать свидетелем, но получив отказ, вернулся обратно. Пострадавшую госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

Установлено, что 34-летний житель города Пенза — водитель Toyota Ractis двигался с улицы Артековской в направлении Маковского. Из-за тумана он не увидел идущую посреди проезжей части женщину. Экстренное торможение не помогло ему избежать наезда на пешехода.

По предварительной информации, женщина двигалась в попутном с автомобилем направлении, но при этом шла по полосе, предназначенной для встречного движения, а потом внезапно бросилась под колеса "Тойоты".

В ходе проверки инспекторы ДПС выяснили, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. Также установлено, что автомобиль Toyota Ractis мужчина взял в аренду во Владивостоке, куда приехал навестить родных.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия. Устанавливается личность потерпевшей. Назначено проведение расширенного медицинского анализа на состояние опьянения водителя иномарки.

Сотрудники ГИБДД обращаются к возможным очевидцам автоаварии с просьбой предоставить имеющиеся записи камер видеорегистраторов или сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефонам: 249 09 21; 249 08 56.

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