Певица Слава даст откровенный концерт во Владивостоке

Встреча с поклонниками пройдет 25 июня в Fesco Hall

Певица Слава выступит с единственным концертом (12+) во Владивостоке. 25 июня на сцене Fesco Hall артистка представит шоу "Откровенно". Начало концерта в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

За 15 лет творческих поисков ей есть что сказать зрителю. Слава является неоднократным обладателем премии "Золотой Граммофон", лауреатом фестивалей "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTV Russia и RUSIAN MUSIC BOX и другие.

Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу "Откровенно". Необычный тембр голоса, нестандартная подача, яркие и запоминающиеся хиты – все это является лишь небольшой частью того, что ждет зрителей на выступлении

Стоимость билетов от 1500 рублей. Справки по телефонам: (423) 200-20-29, 251-78-38.

12+.