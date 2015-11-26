Бывший опер проведет 13 лет в колонии за убийство задержанного в отделе полиции в Приморье

Приговор по делу о превышении должностных полномочий вступил в законную силу
Происшествия 17:10
Наручники. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший оперуполномоченный проведет 13 лет в колонии строгого режима за убийство задержанного в отделе полиции во Владивостоке, его подельник останется за решеткой на срок – 8 лет. Приговор по делу о превышении должностных полномочий вступил в законную силу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года, когда первый фигурант занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из территориальных отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку, а второй на общественных началах оказывал помощь сотрудникам полиции.

Находясь в служебном кабинете, явно превышая свои полномочия, оперуполномоченный совместно с общественным помощником избили жителя краевого центра, который незаконно был доставлен в отделение якобы для установления обстоятельств приобретения им наркотического средства.

Так, злоумышленники нанесли множественные удары руками и ногами по телу потерпевшего, причинив ему различные телесные повреждения, в т.ч. перелом нижней челюсти, ребер, а также разрыв селезенки.

После этого мужчину вынесли на улицу, оставив его в районе улицы Киевской во Владивостоке. Спустя некоторое время он умер от обильной кровопотери в результате разрыва селезенки.

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