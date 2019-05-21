Назван последний день, когда дачу можно будет оформить в собственность по "упрощенке"

Определены сроки "дачной амнистии"
Общество 18:45
дачная амнистия продлена. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила документ о продлении "дачной амнистии". Дачникам разрешили в течение года оформлять свои дома в упрощенном порядке.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке. Это касается садовых и жилых домов, "созданных на садовых и дачных земельных участках".Чтобы зарегистрировать их "по-простому", не надо направлять уведомления о планируемых строках строительства или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об окончании работ, уточняет РГ. Ранее это было возможно сделать только до 1 марта 2019 года.

Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, представлявшая законопроект в правительстве, подчеркнула, что не все россияне успели оформить право собственности на жилье, построенное на их садовых и дачных участках в упрощенном порядке .

Абрамченко также добавила следующее: "В целях исключения возможных препятствий для регистрации права собственности на жилые дома или садовые дома законопроектом также предлагается установить возможность регистрации независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства".

В Росреестре напомнили, что в соответствии с законом № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (вступил в силу с 1 января 2019 года), отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки либо соответствующих территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают строительство жилых домов или садовых домов, будет являться препятствием для государственной регистрации прав на такие объекты в уведомительном порядке. Получается, что после окончания "дачной амнистии" зарегистрировать свой дачный домик будет очень непросто.

Денис Дятлов

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