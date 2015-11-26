Во Владивостоке ночью начнут ремонт путепровода на Второй речке

По предварительным данным, работы займут два дня
Общество 17:53
Ремонт. Фото: ИА PrimaMedia

Предстоящей ночью дорожные службы Владивостока приступят к ремонту путепровода в районе Второй речки. Здесь отремонтируют разрушенные участки асфальтового покрытия. Для удобства горожан работы будут проводиться в ночное время, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

В управлении дорог и благоустройства мэрии рассказали, что дорожным службам предстоит отремонтировать около 1,2 тысячи кв. метров асфальта. По предварительным данным это займет два дня.

"Работы на путепроводе на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской проводятся в рамках текущего ремонта. Мобильные ремонтные бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий" сначала снимут асфальт на участках дороги, после чего приступят к асфальтированию", — отметили специалисты.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. По возможности необходимо выбирать альтернативные пути и маршруты во избежание возможного временного затруднения движения автотранспорта.

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