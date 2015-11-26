Обладатель уникального голоса Сергей Пенкин "возьмет в полет" жителей Владивостока

Экстравагантный певец представит новое шоу "Сердце на осколки" 27 мая

Сергей Пенкин. Фото: официальный сайт артиста http://www.penkin.ru/

Непревзойденный Сергей Пенкин, кажется, хочет одарить своей улыбкой, душевной теплотой и любовью каждого слушателя, ну а счастливчики, побывавшие на его фееричных концертах, утверждают, что артисту это легко удается. Далеко не каждому под силу взять 4 октавы, а Сергей демонстрирует свободное владение голосом. Такое действительно стоит слышать вживую на сцене Владивостокского цирка 27 мая в 19.00 (12+). Стоимость билетов от 1,5 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы – NEBO records.

Купить билет онлайн можно ЗДЕСЬ. Продажу осуществляет ООО "Небо Рекордс ДВ". Юридический адрес/почтовый: 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, оф.112. ОГРН 1162536095765. ИНН 2540225228.

"Благодаря возможности исполнять репертуар в диапазоне четырех октав, имя скромного Сергея Пенкина было внесено на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Каждая его песня – настоящий хит, каждый концерт – масштабное, красочное шоу, в котором есть место русским романсам, народным песням, современным отечественным и зарубежным эстрадным хитам", – рассказали организаторы концерта.

Артист продолжает экспериментировать с репертуаром и музыкальными стилями. Зрители услышат новую песню "Полетели со мной", которая была специально написана для этой программы.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более 100 концертов и мероприятий каждый год, а также является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.



