Прошлое Близнецов, творческий успех Весов и покупки у Стрельцов: гороскоп на 25 мая

Астрологический прогноз на субботу от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, вы сейчас особо искусны в устройстве различных праздников, поездок и зрелищ. Судьба может подарить вам счастливую возможность в виде выгодного сотрудничества. Однако сегодняшние знакомства обещают потрепать нервы в дальнейшем.

ТЕЛЬЦЫ, доверьтесь интуиции и возникшим желаниям. Действия строго в соответствии с заранее выстроенными планами могут разочаровать. Вы способны на больше, чем привыкли о себе думать.

БЛИЗНЕЦЫ ощутят желание вмешаться в чью-то судьбу. Разберитесь с воздействием, которое оказывают на вас события прошлого. Крупные покупки лучше отложить.

РАКАМ будет легко даваться любой ручной труд. Хорошо заниматься дачными работами, сажать цветы, просто общаться с деревьями и растениями. Показано участие в коллективных делах.

У ЛЬВОВ подходящее время для отдыха на природе. Личные дела могут принять неожиданный оборот, что откроет перед вами новые горизонты. Эффективны процедуры по очистке печени, лечение травами.

ДЕВЫ! Помните, что люди сейчас особенно чувствительны к критике в свой адрес: неосторожные замечания могут разрушить взаимопонимание. Тактичность, продуманные действия обеспечат вам скорейшее достижение задуманного. Хороший день для художников и писателей.

ВЕСАМ будет трудно сосредоточиться на выполнении надоевших обязанностей, зато успех ждет в делах творческих. Если задуманное не получится сразу, обязательно попробуйте добиться своего еще и еще!

СКОРПИОНАМ следует быть внимательнее при выполнении даже хорошо знакомой работы. Перемены, происходящие с вами, носят позитивный характер, а из сновидений в это время можно узнать много интересного о себе и своем месте в мире.

Звезды советуют СТРЕЛЬЦАМ воздержаться от контактов с теми, кем руководят явно разрушительные мотивы. С этим связано не только ваше материальное, но и духовное благополучие. Хороший день для покупок, но возьмите себе за правило покупать вещи только высокого качества.

У КОЗЕРОГОВ возможна поездка развлекательного или познавательного характера. В целом день довольно гармоничный, хорошо подходит для изменения прически, косметических процедур, можно проводить практики с огнем.

ВОДОЛЕЯМ день обещает встречи с людьми, близкими им по духу. Благодаря общению вы откроете для себя какой-то новый источник удовольствия. Возникшие идеи захотят тотчас же реализоваться, причем для этого могут потребоваться ресурсы окружающих.

РЫБАМ особенно внимательно стоит отнестись к советам друзей. Не жалейте денег на учебу и повышение кругозора, культурные мероприятия. Завязавшееся знакомство способно улучшить финансовое положение.