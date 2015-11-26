Цель Близнецов, душевный вечер Весов и сильные Стрельцы: гороскоп на 28 мая

Астрологический прогноз на вторник от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ в профессиональной деятельности вероятны остановки: будьте осмотрительнее, старайтесь все предвидеть, запастись нужными бумагами. Эффективно будет проходить энергетическое лечение, хорошо работать с образами.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь удержаться от ненужных споров — тем самым вы сохраните в коллективе рабочую атмосферу. День накладывает повышенную ответственность за близких. В течение дня следует пить больше жидкости, причем лучше всего – чистую воду.

БЛИЗНЕЦАМ целесообразно навести порядок в делах и мыслях, довести личные планы до сведения окружающих. Будет здорово, если вы представите свою цель до мельчайших деталей. Нежелательно бросать начатое.

РАКИ, вашей помощи будут искать не только друзья и родственники, — к вам будут тянуться даже незнакомые люди. Хорошо сегодня делать что-то вместе: энергии, объединяясь, имеют тенденцию усиливаться.

ЛЬВОВ будут привлекать путешествия, другие культуры, дела с иностранцами. Следует быть внимательнее к родственникам и их советам. Взгляд со стороны сегодня может помочь обрести нужное направление.

ДЕВЫ, начало дня благоприятно для коллективных проектов, совещаний, поездок. Вторая его половина больше подходит для уединения, спокойных занятий. Отношения с противоположным полом могут как обрадовать, так и озадачить.

У ВЕСОВ успешно проходят встречи с влиятельными людьми. Проясняется любая информация, планы уточняются, становятся более конкретными. Вечером стоит отвлечься от забот и посвятить время делам, греющим душу.

СКОРПИОНАМ целесообразно развивать семейный бизнес и совместную деятельность с друзьями. Не ленитесь потратить время на доскональное изучение техники и инструментов, с которыми работаете. Новый знакомый внесет в вашу жизнь оживление.

СТРЕЛЬЦАМ расположение звезд придаст силы на все дела этого дня. Старайтесь делать все, за что беретесь, максимально эффективно, но не торопитесь: развивайтесь и растите с удовольствием, и вас ждет успех.

КОЗЕРОГАМ полезно проявить свои качества лидера. Деньги лучше потратить на что-нибудь ценное, на то, что вас усилит, предоставит какие-то преимущества. Большинству сегодня лучше работается в коллективе, но есть и такие, кто будет добиваться задуманного самостоятельно.

ВОДОЛЕИ, увлеченные решением профессиональных проблем, рискуют не заметить великолепных возможностей в других сферах. Придется полностью собраться, чтобы успевать за ходом событий. Вечер рекомендуется провести в кругу семьи.

РЫБАМ показано работать с кристаллами: это очистит сознание и придаст сил. Некоторые получат шанс принять участие в новом, подходящем для себя бизнесе. Трат на удовольствия, если они не очень полезные, лучше сегодня избежать.