Незамутненным взором: как ведутся дноуглубительные работы в Большом Камне

Почему они не вредят, а помогают морской фауне - в материале ИА PrimaMedia

Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia

Дноуглубительные работы в акватории бухты Большой Камень, на берегу которой расположен судостроительный комплекс "Звезда", начались в начале апреля этого года. Задача, на первый взгляд, проста – необходимо углубить дно настолько, чтобы огромные танкеры типа "Афрамакс" (верфь приняла заказы на строительство 12 таких судов) и последующие крупнотоннажные суда могли свободно спуститься на воду и выйти из бухты.

Дноуглубительных работ такого масштаба в Приморье не проводилось давно. Естественно, что такая активность в Уссурийском заливе привлекла внимание местных жителей и заполнила соцсети видео и комментариями. Редакция ИА PrimaMedia обратилась к руководству ССК "Звезда" с просьбой показать, как именно производятся дноуглубительные работы, и 14 мая журналистам агентства была предоставлена такая возможность.

Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Немного предыстории. 6 марта министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агентство морского и речного транспорта) выдало ССК "Звезда" разрешение № 25-1/1005 на проведение дноуглубительных работ в акватории бухты Большого Камня, на берегу которой находится ДВЗ "Звезда" и одноименный судостроительный комплекс. 12 апреля получены соответствующие разрешения №1721М и № 172М Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Всего со дна бухты должно быть поднято 8,5 млн кубометров грунта, основные работы будут вестись в течение всего 2019 года. Проведение работ согласовано с Главной экологической экспертизой (ГЭЭ) и Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство), которое, кстати, рекомендовало ССК "Звезда" выпустить в воды Уссурийского залива молодь рыбы (порядка 28 млн мальков кеты верфь уже выпустила, данные работы будут продолжены).

Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5 / 5

Всего в небольшой бухте работает сегодня 19 судов, из которых два – фрезерные земснаряды и два – грейферные земснаряды. Остальные – специальные баржи для грунта и другие суда обеспечения..

Грунт, разрабатываемый при дноуглублении, вывозят в специально выделенный в соответствии с полученными разрешениями "квадрат".

Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4 / 4

– В этом районе мы, по существу, отправляем на дно грунт, абсолютно идентичный тому, что там и так находится, – рассказывает начальник управления строительства II очереди судостроительного комплекса "Звезда" Андрей Деменский. – Ведь перед тем, как в работу включились земснаряды, дно большекаменской бухты было очищено от затонувших предметов и технологического мусора, утилизированного на специализированных полигонах. Скальный грунт в объёме 845 тысяч кубометров складируется в северной части бухты.

– Этот грунт в дальнейшем мы будем использовать для строительства объектов судоверфи. Разработка грунта по принципу безотходного производства удешевляет затраты на строительство, – объясняет Деменский. – На данный момент скальный грунт мы извлекаем непосредственно у тяжёлого достроечного стапеля, где и будут создаваться корпуса наших танкеров.



начальник управления строительства II очереди судостроительного комплекса "Звезда" Андрей Деменский. Фото: ИА PrimaMedia

Перенос естественного грунта, по мнению ученых, способствует улучшению жизнедеятельности местных организмов: питательные органические вещества, содержащиеся в донном иле, в результате дноуглубительных работ попадают в толщу воды и, естественно, служат кормом рыбам и гидробионтам.

Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia Дноуглубительные работы в бухте Большого Камня. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4 / 4

Как пояснили специалисты верфи, дноуглубительные работы будут вестись на ограниченных участках бухты. По сути, здесь создаётся специальный глубоководный фарватер, по которому смогут пройти огромные суда, которые строятся сейчас на ССК "Звезда".

Таким образом, наши корреспонденты смогли своими глазами увидеть, как проходят дноуглубительные работы, и убедиться в том, что пользователи соцсетей зачастую создают шум на пустом месте.

Справка: Судостроительный комплекс "Звезда" создаётся на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России.

Проект верфи включает себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель, а также строящиеся объекты II очереди, среди которых – сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники.

Верфь "Звезда" предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тысяч тонн, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает 38 судов.