Последний звонок прозвенит 23 мая в школах Владивостока

А уже 27 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать первый ЕГЭ
Общество 12:14
Последний звонок. Фото: ИА PrimaMedia

Последний звонок прозвенит в четверг, 23 мая, во всех владивостокских школах. К одиннадцатиклассникам с напутственной речью обратятся директора школы, учителя, классные руководители и родители, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Уже 27 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе. В следующую среду, 29 мая, – математику базового и профильного уровней, 3 июня – русский язык. Завершатся госэкзамены в этом году 13 июня биологией и информатикой.

Как сообщили в управлении образования, в этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпустится 2674 человека.

последний звонок

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