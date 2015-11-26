Последний звонок прозвенит 23 мая в школах Владивостока

А уже 27 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать первый ЕГЭ

Последний звонок. Фото: ИА PrimaMedia

Последний звонок прозвенит в четверг, 23 мая, во всех владивостокских школах. К одиннадцатиклассникам с напутственной речью обратятся директора школы, учителя, классные руководители и родители, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Уже 27 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе. В следующую среду, 29 мая, – математику базового и профильного уровней, 3 июня – русский язык. Завершатся госэкзамены в этом году 13 июня биологией и информатикой.

Как сообщили в управлении образования, в этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпустится 2674 человека.