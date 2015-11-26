100 тысяч рублей на семью из трех человек в Приморье - ФППК

Члены профсоюзов края назвали минимум для нормальной жизни в регионе

Шествие. Фото: пресс-служба ФППК

Вопрос справедливой и достойной оплаты труда — один из ключевых для профсоюзов. За это они бьются с работодателями при заключении коллективных договоров. Фиксируют задержки выплат в профсоюзном мониторинге, привлекая внимание надзорных органов. Вызывают недобросовестных руководителей и собственников бизнеса на трехсторонние комиссии, подключая для решения проблем власти региона. Именно поэтому первая принятая резолюция на Х съезде, который проходит в Москве, раскрывает тему достойной зарплаты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Есть справедливая зарплата — можно достойно содержать семью и без страха смотреть в будущее, — считает делегат съезда, председатель ФППК Владимир Исаков. — Еще до начала работы главного профсоюзного форума мы провели опрос своих подписчиков в соцсети "Инстаграм", задав единственный вопрос — "Сколько денег семье из трех человек требуется для нормальной жизни в Приморье"? И практически все респонденты отметили, что реальной зарплаты семьям не хватает".



Председатель ФППК Владимир Исаков. Фото: пресс-служба ФППК

40% ответивших обозначили необходимый минимум в 100 тысяч рублей, 30% назвали сумму 150 тысяч рублей, 10% — 180 тысяч рублей. По одному голосу отдано в пользу 300 и 450 тысяч рублей на семью. Минимальная планка — 70 тысяч рублей. В опросе участвовали жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Пожарского и Красноармейского районов.

Согласно данным "Приморскстата", по состоянию на март 2019 года средняя начисленная зарплата в Приморье — 44,2 тысячи рублей. Однако, как показывает ежедневная практика профсоюзов, реальные зарплаты приморцев далеки от красивых показателей статистики.

Неслучайно лидер ФНПР Михаил Шмаков, выступая перед делегатами съезда, отметил, что "профсоюзы регулярно сталкиваются с попытками манипулировать статистикой. Лучше всех об этом знают работники бюджетной сферы, которые, судя по Росстату, уже давно живут в зарплатном раю".

В резолюции съезда "Каждому работнику — достойную заработную плату!" отмечено, что достойная зарплата подразумевает равную оплату за труд равной ценности, ее размер объективно зависит от уровня квалификации, сложности, качества и количества работы и при этом обеспечивает экономическую свободу и духовный рост работающего человека.

Профсоюзы добились того, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 мая 2018 года равен прожиточному минимуму. С 1 января 2019 года это 11 280 рублей. Теперь ФНПР борется за введение нового показателя прожиточного минимума — минимального потребительского бюджета вместо МРОТ, который отражает реальные потребности человека и позволяет жить, а не выживать.

Прожиточный минимум должен применяться для определения минимального размера социальных пособий, а не для установления минимальных гарантий по оплате труда, — подчеркивается в резолюции ФНПР.



Шествие. Фото: пресс-служба ФППК

Председатель ФНПР Михаил Шмаков призвал профлидеров страны "переходить от слов к делу".

В частности, ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе ежегодную индексацию на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников, независимо от формы собственности организации.

"Либералы завопят: "подрывается инвестиционный климат, к нам не пойдут иностранные инвестиции". Но зачем нам такие инвестиции, которые основываются на минимизации издержек, в т.ч. в области заработной платы, вывозе всей прибыли за рубеж без вклада в развитие страны через увеличение человеческого капитала? Это типичная колониальная политика", — сказал Шмаков.

ФНПР считает, что дополнительным источником финансирования социальных расходов могут стать прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций.

Еще одна инициатива профсоюзов — введение нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума.

"У бедных расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13% налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича и с уборщицы тети Маши, живущей на МРОТ. Если богатые не хотят социального взрыва, не хотят новой классовой войны – пусть платят за мир! — категорично высказался Шмаков.

Предлагают профсоюзы и пересмотреть в Трудовом кодексе нормы права на приостановку работы: задержку зарплаты с 15 дней сократить, как минимум, вдвое.

Как оказалось, недовольны низкими зарплатами и чиновники Кремля и Белого дома. Как сообщает "РБК", ссылаясь на свои источники, сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Путина. Принятое решение никак не афишировалось.

Профсоюзы согласны на такой же "тихий шаг" в отношении роста зарплат всех работающих россиян. Без громких заявлений со стороны власти. Потому что работающий человек не должен быть бедным.

X съезд ФНПР продолжает свою работу.

Всего в рамках профсоюзного форума страны будет принято 13 резолюций, в том числе касающиеся реформирования системы соцстраха, социальной защиты членов профсоюзов, комплексного развития Российского Севера и других важных для работающих россиян вопросов.