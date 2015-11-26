Электронные визы повышают инвестиционную привлекательность ДФО – Ростислав Гольдштейн

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане Китая и Японии.
Политика 13:55
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Упрощенный визовый режим, введенный на Дальнем Востоке в августе 2017 года, наращивает обороты, ежегодно привлекая все больше туристов из стран АТР. По данным Минвостокразвития с января 2019 года иностранные граждане получили более 20 тыс. электронных виз для посещения Дальнего Востока, в том числе, более полутора тысяч за неделю, сообщает ИА PrimaMedia.

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане Китая и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 1279 виз для китайцев и почти 300 виз для японцев. Воспользовались визами с начала года более 16 тыс. иностранцев, из них более тысячи – за последнюю неделю.

"Дальневосточный регион активно развивается, внедряя все больше новых механизмов, привлекающих иностранных туристов и бизнес-партнеров. Процедура получения визы понятная и доступная, позволяющая оперативно оформить документ. Красноречивее всего о привлекательности электронных виз говорит растущий турпоток. Важным фактом является то, что иностранному бизнесу проще знакомиться с проектами инвестирования на Дальнем Востоке и вести переговоры, имея такой современный инструмент, как электронная виза, который, помимо удобства, дает понимание того, что сегодня эти территории открыты для совместного сотрудничества в самых разных сферах", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Менее чем за два года с помощью упрощенного визового режима Дальний Восток посетила почти 61 тысяча иностранцев из 15 стран. Сейчас с помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог". С 1 июня механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края.

Упрощенный визовый режим, введенный на Дальнем Востоке в августе 2017 года, наращивает обороты, ежегодно привлекая все больше туристов из стран АТР. По данным Минвостокразвития с января 2019 года иностранные граждане получили более 20 тыс. электронных виз для посещения Дальнего Востока, в том числе, более полутора тысяч за неделю.

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане Китая и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 1279 виз для китайцев и почти 300 виз для японцев. Воспользовались визами с начала года более 16 тыс. иностранцев, из них более тысячи – за последнюю неделю.

"Дальневосточный регион активно развивается, внедряя все больше новых механизмов, привлекающих иностранных туристов и бизнес-партнеров. Процедура получения визы понятная и доступная, позволяющая оперативно оформить документ. Красноречивее всего о привлекательности электронных виз говорит растущий турпоток. Важным фактом является то, что иностранному бизнесу проще знакомиться с проектами инвестирования на Дальнем Востоке и вести переговоры, имея такой современный инструмент, как электронная виза, который, помимо удобства, дает понимание того, что сегодня эти территории открыты для совместного сотрудничества в самых разных сферах", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Менее чем за два года с помощью упрощенного визового режима Дальний Восток посетила почти 61 тысяча иностранцев из 15 стран. Сейчас с помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог". С 1 июня механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края.

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