В детской больнице Приморья ведут тайную борьбу с кишечной инфекцией

Врачи не спешат предупреждать об остром заболевании, которое становится неприятным сюрпризом для юных пациентов и их родителей

тематическое изображение. Фото: Irkutsk Media

Родители юных пациентов краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке столкнулись с тем, что во время лечения их дети подхватили неизвестную инфекцию и слегли с похожими симптомами отравления. В редакцию обратился горожанин, который недавно лежал с сыном в отделении плановой хирургии. Представители медучреждения поспешили заверить: никаких групповых выписок, переводов в инфекционное отделение, карантина не было. Лишь позднее стало известно: борьбу с острым заболеванием в КДКБ №1 ведут уже не одну неделю, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

— Вечером в пятницу, 17 мая на ужин давали солянку – тушеную капусту с картошкой. Вскоре одной из девочек, лежащей в больнице, стало плохо. Ночью и я заметил проблемы с желудком. Понял, что следующим будет сын. На следующий день мы с ним поехали прогуляться, заехать домой за вещами, в машине и ему стало нехорошо: тошнило. Вернулись в больницу – его вырвало. Вскоре выяснилось, что и у ряда других детей также недомогание: повышенная температура, рвота, тошнота, головокружение, головная боль. Поскольку был выходной, никаких анализов нам не назначили. По словам врача, дело было в ОРВИ. Врачи списывали недомогание детей на то, что они ели не больничную еду — возможно, не мытые бананы. И вообще, выходили на улицу, откуда могли принести какую-то заразу. Второпях нас выписали домой. Лечились уже дома, самостоятельно, — рассказал подробности отец дошкольника.

Когда в понедельник он приехал за выпиской, заодно пообщался с находившимися там мамами других детей.

— Оказалось, что некоторых перевели в инфекционку. Причем по какой-то причине инфекционное отделение в этой больнице было переполнено, и детей перенаправляли в "Тысячекоечную" больницу. Других детей поспешно выписали домой, как и нас. КДКБ №1 на карантин не закрывали, решили все локально: помыли полы с хлоркой. На этом все, — продолжил собеседник ИА PrimaMedia.

За разъяснениями редакция обратилась к представителям краевой детской клинической больницы №1. Пресс-секретарь Татьяна Костырка заверила, что у них "17 мая 2019 года никаких фактов, связанных с отравлением детей, находящихся на лечении, не было".

Однако позже главный врач больницы Надежда Горелик уточнила, что медики этого учреждения не первую неделю борются с кишечной инфекцией.

— С 11 мая мы работаем совместно с Роспотребнадзором по вспышке КИНЭ (кишечная инфекция неустановленной этиологии) в разных отделениях больницы. В настоящее время только ЛОР-отделение на карантине. В четверг, 23 мая, заканчивается карантин. Временно приостановлена плановая госпитализация в урологию и плановую хирургию. Экстренная помощь в краевой детской клинической больнице №1 оказывается в обычном режиме. В городе в целом напряжённая обстановка с кишечными инфекциями, — отметила Надежда Горелик.

Примечательно, что никаких предупреждений по этому поводу родители поступающих на лечение детей не видели и не слышали. Роспотребнадзор также не распространял информацию.

Согласно пунктам 4.2, 4.7 и 4.9 Санитарно-эпидемиологических правил 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", при выявлении случаев острых кишечных инфекций среди людей необходимо провести забор клинического материала от больного в медицинских организациях, выявивших больного в день обращения и до начала этиотропного лечения. Диагноз устанавливается на основании клинических признаков болезни, результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза. В эпидемических очагах до 20-ти случаев заболеваний лабораторному исследованию подлежат все заболевшие.

Справка. Кишечные инфекции — это целая группа заразных заболеваний, которые в первую очередь повреждают пищеварительный тракт. Возбудителями кишечных инфекций могут быть: бактерии, их токсины, а также вирусы. Очень важно отличить кишечную инфекцию от других заболеваний со сходными симптомами и провести комплексное лечение. Оно включает в себя борьбу с микробными ядами, самими микробами, а также с обезвоживанием организма. Кроме того, больные должны соблюдать правильную диету и с помощью специальных препаратов восстанавливать нормальную микрофлору кишечника.